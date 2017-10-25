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"Лаборатория Касперского": как защититься от вируса BadRabbit

© Sputnik. Владимир Трефилов
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Вирус-шифровальщик BadRabbit предпринял почти двести попыток кибератак по всему миру

СУХУМ, 25 окт — Sputnik.Вирус-шифровальщик BadRabbit пытался атаковать российские банки из топ-20, сообщает РИА Новости.

"Большинство жертв (вируса. — Прим. ред.) находится в России. Меньшее количество атак наблюдалось и в других странах — Украине, Турции и Германии", — говорится в отчете компании "Лаборатория Касперского".

Во вторник Киевский метрополитен и Одесский аэропорт заявили о хакерских атаках на свои банковские и информационные системы. Агентство Интерфакс и петербургское издание "Фонтанка.ру" также сообщили, что подверглись кибератакам вируса-шифровальщика, которому эксперты дали имя BadRabbit. Злоумышленники требуют в качестве выкупа за расшифровку файлов 0,05 биткоина (по текущему курсу это около 283 долларов). Распространение вируса, по данным экспертов, происходило через зараженные СМИ.

Также вирус атаковал российские банки из топ-20, однако эти попытки оказались безуспешными.

По словам экспертов Group-IB, чтобы избежать заражения, нужно создать файл C:\windows\infpub.dat и поставить ему права "только для чтения". Кроме того, рекомендуется оперативно изолировать компьютеры, указанные в тикетах (события в системе обнаружения вторжений. — Прим. ред.), а также проверить актуальность и целостность резервных копий ключевых сетевых узлов.

Новый шифровальщик — это модифицированная версия вируса NotPetya, который поразил IT-системы организаций в нескольких странах в июне. На связь BadRabbit с NotPetya указывают совпадения в коде.

В атаке используется программа Mimikatz, которая перехватывает на зараженной машине логины и пароли. Также в коде имеются уже прописанные логины и пароли для попыток получения административного доступа.




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