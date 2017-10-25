Саакашвили намерен обжаловать лишение гражданства Украины

В Администрации президента Украины отметили, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при получении украинского паспорта

СУХУМ, 25 окт — Sputnik. Третий президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили намерен обжаловать решение президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства, сообщает Третий президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили намерен обжаловать решение президента Петра Порошенко о лишении украинского гражданства, сообщает РИА Новости.





Документы о лишении гражданства Саакашвили получил от Администрации президента Украины в среду. В ведомстве это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при получении украинского паспорта.





"Сегодня или завтра я иду в суд, потому что наконец-то мы получили документы от Администрации президента по гражданству, и мы будем обжаловать лишение меня гражданства", — заявил Саакашвили журналистам.





Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство в 2015 году, а также подписал указ о его назначении главой Одесской области. В 2016 году Саакашвили со скандалом ушел в отставку, обвинив власти Украины в нежелании бороться с коррупцией. Спустя некоторое время Порошенко лишил Саакашвили подданства,

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Миша, беги: Киев получил право на депортацию Саакашвили Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после того как президентом страны избрали Георгия Маргвелашвили. На родине против него возбуждено четыре уголовных дела, он объявлен во внутригосударственный розыск.





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили потерял грузинское гражданство после того, как стал подданным Украины. Теперь политик фактически стал лицом без гражданства, однако данное обстоятельно не помешало Саакашвили беспрепятственно передвигаться по странам Восточной Европы.





В настоящее время Саакашвили вновь находится в Украине, куда он попал незаконным путем 10 сентября. Саакашвили вместе со сторонниками прорвался через кордоны пограничников и полицейских в пункте пропуска "Шегини", попав на территорию Украины из Польши.





Мостиский районный суд Львовской области признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере порядка 130 долларов.





Тем временем лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Украине. Помимо этого, политик является одним из главных зачинщиков антиправительственного митинга у стен Верховной Рады Украины.