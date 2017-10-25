США вернули флаги, снятые с генконсульства России

Флаги, снятые властями США со здания генконсульства России в Сан-Франциско, были возращены российской стороне

СУХУМ, 25 окт — Sputnik. Вашингтон вернул Москве архив и флаги, которые ранее сняли со здания генконсульства в Сан-Франциско, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

"Но все это сопровождается серией действий, которые для нас абсолютно неприемлемы. Эти действия грубейшим образом нарушают положения и международной консульской конвенции 1963 года, и двусторонней консульской конвенции", — сказал замглава ведомства Сергей Рябков.

Он отметил, что флаг является одним из высших государственных символов, и действия Вашингтона по отношению к ним были "вызывающими и провокационными во всех смыслах".

Дипломат также добавил, что Москва уже предупредила США о возможности ответных мер на провокации.

Накануне США передали посольству РФ изъятый ранее архив генконсульства, однако, вопреки международным нормам, не позволили российской стороне самостоятельно их забрать из здания. В посольстве заявили, что консульские архивы и документы являются неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения.

Генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке были закрыты в начале сентября по требованию американских властей.