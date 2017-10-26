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Эксперты назвали пять лучших смартфонов 2017 года

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Сравнивались технические параметры, внешний вид, быстрота работы операционной системы и другие особенности.

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Эксперты составили рейтинг смартфонов, выпущенных в 2017 году. В списке пять телефонов. В рейтинге сравнивались технические параметры, внешний вид, быстрота работы операционной системы и другие особенности, передает газета Daily.

APPLE ЗАПАТЕНТОВАЛА СОБСТВЕННЫЙ ГИБКИЙ СМАРТФОН
© IGate
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Первое место в этом рейтинге занимает iPhone 8 и iPhone 8 Plus, который пользователи уже назвали самыми неудачными и неинтересными смартфонами компании за 10 лет. Отмечено, что технические характеристики флагманские. Кроме того, в качестве плюса называли стеклянную заднюю панель устройства. Она, по словам составителей рейтинга, помогает быстро заряжать смартфон.

На втором месте — Pixel 2 и его XL-версия от компании Google. Здесь самая хорошая камера из всей пятерки.

Третье место — Galaxy Note 8. Эту модель составители рейтинга отметили в первую очередь за дизайн.




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