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Флаг Великобритании и ЕС

В Лондоне ждут плана Евросоюза по реализации Brexit

© AFP/ Daniel LEAL-OLIVAS
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Лондон рассчитывает узнать, как Брюссель планирует реализовать переходный период в рамках Brexit.

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис, выступая на заседании парламентского комитета, сообщил, что власти Великобритании ждут от руководства Евросоюза так называемой инструкции по Brexit к декабрю.

Лондон рассчитывает узнать, как Брюссель планирует реализовать переходный период, передает РИА Новости.

"Они до сих пор не выдали указаний по периоду имплементации. В документах должно быть сказано, что именно планируется реализовать и как именно", — сказал Дэвис. 

Вид на здание правительства в Лондоне
© AFP/ JUSTIN TALLIS
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Бизнесмены обеспокоены тем, что времени до выхода Британии из ЕС остается все меньше, а британское правительство пока не достигло никаких предварительных договоренностей с Евросоюзом.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по условиям выхода, однако процесс идет медленно и со значительными трудностями.




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