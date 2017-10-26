В Японии две особо сладкие хурмы продали за пять тысяч долларов

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Две хурмы сорта "тэнкафубу" были проданы сегодня в Японии по цене 540 тысяч иен (около 4,8 тысяч долларов), сообщает РИА Новости. О причине такой цены рассказал представитель отдела продаж отделения префектуры Гифу Всеяпонской федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ито Ёсиюки.

"Это первые торги в этом году и, наверное, это тоже сказалось на цене, но главная причина того, что две хурмы этого сорта были проданы за 540 тысяч иен — их необыкновенная сладость", — пояснил он.

Как уточнил Ёсиюки, в обычной хурме содержание сахара составляет 15-16 градусов по шкале Брикса, в то время, как в этом элитном сорте он превышает 18. При этом в двух плодах, которые продали в магазине Мацузакая, содержание сахара зашкаливает за 25 градусов. Кроме того, их приятно есть — они достаточно твердые и хрустящие, как японские груши.

На создание сорта "тэнкафубу" было потрачено 11 лет, он поступил в продажу лишь в прошлом году. Тогда максимальная цена составила 320 тысяч иен (около 3 тысяч долларов). Вес одной хурмы равен 300 граммам.