МИД РФ назвал действия Запада покрывательством террористов

В Совбезе ООН Россия блокировала западную резолюцию по продлению расследования химических атак в Сирии

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Блокирование в Совете безопасности ООН попыток Москвы добиться реакции на применение химического оружия в Сирии граничит с откровенным покрывательством террористов. Об этом говорится в заявлении МИД России, передает РИА Новости.

"Речь идет о последовательной и вызывающей большие вопросы линии тех, кто сейчас пытается навешивать на нас ярлыки. Характерно, что все попытки России на протяжении последних нескольких лет добиться реакции СБ ООН на преступления террористов с использованием химоружия всякий раз жестко блокировались западной "тройкой", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Во вторник Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.