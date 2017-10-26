16:11 26 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Здание ООН в Нью-Йорке

МИД РФ назвал действия Запада покрывательством террористов

© Sputnik. Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
12 0 0

В Совбезе ООН Россия блокировала западную резолюцию по продлению расследования химических атак в Сирии

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Блокирование в Совете безопасности ООН попыток Москвы добиться реакции на применение химического оружия в Сирии граничит с откровенным покрывательством террористов. Об этом говорится в заявлении МИД России, передает РИА Новости.

"Речь идет о последовательной и вызывающей большие вопросы линии тех, кто сейчас пытается навешивать на нас ярлыки. Характерно, что все попытки России на протяжении последних нескольких лет добиться реакции СБ ООН на преступления террористов с использованием химоружия всякий раз жестко блокировались западной "тройкой", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Во вторник Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Национальная литературная премия им. Нафи Джусойты
    Мастера слова

    В Цхинвале огласили лауреатов Национальных литературных премий имени Нафи Джусойты и Гриса Плиева – в конкурсе участвовали представители юга и севера Осетии.

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Ликвидация

    Членов религиозно-экстремистской организации, планировавшей террористический акт в Баку, ликвидировали спецслужбы Азербайджана.

  • Армянские помидоры
    Доверия нет

    Сертификация томатов в Армении не вызывает доверия, в итоге под видом армянских производителей в Россию поставляются реэкспортные томаты из Турции, заявляют эксперты.

  • Ситуация у парламента Каталонии в Барселоне
    Вдохновленные Каталонией

    Дума Яунелгавского края Латвии в инициативном порядке направила каталонцам письмо в поддержку их стремления к независимости.

  • Очередь из грузовиков на границе, архивное фото
    Почему стоим?

    В Белоруссии рассказали о причине очередей из большегрузных автомобилей, которые постоянно образуются на границе с Литвой.

  • Тирасполь
    Цена вопроса

    Власти Приднестровья намерены попросить $90 миллионов у России, чтобы сократить дефицит бюджета и рассчитаться по социальным выплатам.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, архивное фото
    Нужда в гастарбайтерах

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в РПЦ с пониманием относятся к приглашению в Москву трудовых мигрантов, поскольку в столице не хватает рабочих рук.

  • Обед в детском саду
    Не наша каша

    В Узбекистане изучают возможность внедрения нового порядка, когда детские сады откажутся от приготовления пищи для своих воспитанников.

  • Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на саммите Европейского Союза в Брюсселе
    Правительственная авария

    Автомобиль премьер-министра Эстонии Юрия Ратаса попал в аварию – машина получила повреждения, а сам глава кабмина обратился к врачам.

  • Национальная литературная премия им. Нафи Джусойты
    Мастера слова

    В Цхинвале огласили лауреатов Национальных литературных премий имени Нафи Джусойты и Гриса Плиева – в конкурсе участвовали представители юга и севера Осетии.

  • Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана, фото из архива
    Ликвидация

    Членов религиозно-экстремистской организации, планировавшей террористический акт в Баку, ликвидировали спецслужбы Азербайджана.

  • Армянские помидоры
    Доверия нет

    Сертификация томатов в Армении не вызывает доверия, в итоге под видом армянских производителей в Россию поставляются реэкспортные томаты из Турции, заявляют эксперты.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
Чудеса автопрома на Tokyo Motor Show-2017
Несколько тысяч овец прошли по улицам Мадрида
По улицам Мадрида прошло более тысячи овец
Расклад сил на мировом рынке нефти
Расклад сил на мировом рынке нефти

Соцсети

Sputnikabkhazia