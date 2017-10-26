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Аэропорт

Новые правила Минтранса РФ: что можно брать в салон самолета

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Новые правила, регулирующие нормы провоза ручной клади, вступят в силу с 5 ноября.

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. В России разработали новые правила провоза ручной клади в самолетах, которые вступят в силу 5 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс России.

Изменения будут внесены в Федеральные авиационные правила (ФАП), касающиеся провоза багажа и ручной клади. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. 

В качестве дополнительных предметов пассажир также сможет взять с собой дамскую сумку, рюкзак или портфель, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску при перевозке ребенка, костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические средства реабилитации, складную кресло-коляску, лекарственные препараты и товары, купленные в магазинах duty free. 

При этом вес и габариты рюкзака и пакета с товарами из магазинов duty free Минтранс предлагает авиакомпаниям устанавливать самостоятельно.
Помимо этого, теперь при регистрации на рейс или посадке в салон перевозчики могут потребовать от пассажира взвесить его ручную кладь. На вещи, находящиеся при пассажире, также не будет прикрепляться бирка "ручная кладь".

Ранее в России приняли закон, который разрешает перевозчикам продавать авиабилеты по безбагажным тарифам. Теперь авиакомпании могут предложить пассажирам невозвратные билеты, которые не будут включать в себя норму бесплатного багажа, а только ручную кладь. При этом возвратные тарифы должны в обязательном порядке включать в себя бесплатный багаж.




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