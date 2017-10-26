00:21 27 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Президент РФ В. Путин встретился с высшими офицерами в Кремле

Путин: 90% территории Сирии уже освобождено от террористов

© Sputnik. Алексей Дружинин
В мире
Получить короткую ссылку
9 0 0

Президент России отметил профессиональные действия российских военных и возросшие военные возможности, благодаря которым освобождалась территория Сирии

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. В ходе своей встречи с высшими офицерами и прокурорами Владимир Путин заявил, что от террористов в Сирии уже освобождено более 90 процентов территории страны, сообщает РИА Новости.

Он также поблагодарил военных, участвующих в антитеррористической борьбе в Сирии.

"Благодаря их мужеству, четким и профессиональным действиям, отваге, удалось в корне переломить ситуацию", — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что в ходе боевых действий были продемонстрированы качественно возросшие возможности российских военно-космических сил, армии и флота.

Ранее о том, что от террористов освобождено 92,6 процента сирийской территории, сообщило Минобороны. Как отмечали в МИД, операция против боевиков "подходит к завершающему рубежу".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Асфальтный завод
    Закатать асфальт

    Частный асфальтный завод запущен в столице Южной Осетии, за смену предприятие способно производить до 300 тонн продукции.

  • Пистолет Макарова в комнате, фото из архива
    "Исламский" след

    Ликвидированные в Азербайджане вооруженные лица подчинялись международной террористической организации "Исламское государство".

  • Площадь Республики. Ереван
    Таможне дают добро

    Правительство Армении одобрило ратификацию законопроекта о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза и направило его для утверждения в парламент.

  • Райвис Дзинтарс
    Выжечь глагол

    Нацблок хочет исключить использование русского языка в гостиницах и ресторанах– секторах, где знание "великого и могучего" является одним из ключевых требований.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    "Закрыть" небо

    Литва закупает норвежские системы ПВО средней дальности NASAMS за 110 миллионов евро – вооружение поступит до конца 2020 года.

  • Разбившийся в Кот-д'Ивуаре самолет
    Последний полет

    Тела членов экипажа разбившегося в Кот-д'Ивуаре в самолета доставят в Молдову сегодня. Ан-26 использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции.

  • Асфальтный завод
    Закатать асфальт

    Частный асфальтный завод запущен в столице Южной Осетии, за смену предприятие способно производить до 300 тонн продукции.

  • Пистолет Макарова в комнате, фото из архива
    "Исламский" след

    Ликвидированные в Азербайджане вооруженные лица подчинялись международной террористической организации "Исламское государство".

  • Площадь Республики. Ереван
    Таможне дают добро

    Правительство Армении одобрило ратификацию законопроекта о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза и направило его для утверждения в парламент.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
Чудеса автопрома на Tokyo Motor Show-2017
Один день в городе N: Ревизора показали в РУСДРАМе
Один день в городе N: "Ревизора" показали в РУСДРАМе
Расклад сил на мировом рынке нефти
Расклад сил на мировом рынке нефти

Соцсети

Sputnikabkhazia