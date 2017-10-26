Путин: 90% территории Сирии уже освобождено от террористов

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. В ходе своей встречи с высшими офицерами и прокурорами Владимир Путин заявил, что от террористов в Сирии уже освобождено более 90 процентов территории страны, сообщает РИА Новости.

Он также поблагодарил военных, участвующих в антитеррористической борьбе в Сирии.

"Благодаря их мужеству, четким и профессиональным действиям, отваге, удалось в корне переломить ситуацию", — отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что в ходе боевых действий были продемонстрированы качественно возросшие возможности российских военно-космических сил, армии и флота.

Ранее о том, что от террористов освобождено 92,6 процента сирийской территории, сообщило Минобороны. Как отмечали в МИД, операция против боевиков "подходит к завершающему рубежу".