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Вертолет Ми-28

Российский вертолет потерпел крушение у берегов Норвегии

© Sputnik. Владимир Астапкович
В мире
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На борту воздушного судна находилось восемь человек

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Российский вертолет с экипажем из восьми человек потерпел крушение в море в нескольких километрах от норвежского Баренцбурга (архипелаг Шпицберген), сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательную служба Северной Норвегии.

"Российский вертолет, восемь человек на борту, упал в море в 2-3 километрах от Баренцбурга. Спасательная служба Северной Норвегии координирует операцию, подробности не сообщаются", — говорится в сообщении.

Вертолет, предположительно, направлялся из российского поселка Пирамида в Баренцбург.

"Он пропал и потерпел крушение около 15.35 по местному времени (16.35 мск)", — отмечает служба

Другие подробности пока неизвестны.




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