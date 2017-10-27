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Новый вирус атакует аккаунты Facebook: как истребить вредителя

© Sputnik. Наталья Селиверстова
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IT-специалист объяснил, как избавиться от программы, которая может завладеть паролями и личной информацией

СУХУМ, 27 окт — Sputnik. В социальных сетях прокатилась волна заражений аккаунтов новым вирусом. Новый интернет-вирус является расширением для браузера Google Chrome, рассказал корреспонденту Sputnik Кыргызстан IT-специалист Михаил Дудин.

По его словам, вирус вносит изменения в программное обеспечение гаджетов и компьютеров пользователей социальных сетей.

"Вирус создает пост, в котором отмечены друзья пользователя. Под этой записью размещается комментарий со ссылкой на некое видео, где в адресе упоминается сервис от Google, — это придает ссылке достоверности. Она перенаправляет юзера на сайт video-sq.blogspot.com — блог на платформе Google. Эта страница похожа на YouTube и в очень навязчивой форме предлагает установить расширение браузера", — пояснил Дудин.

Он отметил, что соглашаться с установкой расширения нельзя.

По сути, это старый вирус, который атаковал пользователей минувшим летом; есть лишь небольшая разница в способе, который приводит к заражению.

Скриншот с сайта video-sq.blogspot.com
Фото / скриншот с сайта video-sq.blogspot.com
Скриншот с сайта video-sq.blogspot.com

"Если пользователь все-таки установит расширение, ситуация повторится. В старой версии вируса сообщение от друга, которое содержало ваше имя и изображение с аватарки, приходило в личную переписку. Многие пользователи начинали кликать собственное фото, что и было ошибкой — так происходило заражение браузера", — напомнил специалист.

Дудин подчеркнул: данное приложение опасно тем, что может завладеть всеми паролями, которые сохранены в браузере, и личными данными, а также повредить операционную систему компьютера.

"Очистить браузер от вируса невозможно, необходимо полностью удалить его из системы. Для этого надо открыть раздел "Программы" в контрольной панели Windows, найти Chrome и нажать кнопку "удалить". Важно поставить галочку возле поля "Также удалить данные о работе в браузере", чтобы стерлись и все расширения.

Потом следует изменить пароль в Facebook и все пароли, сохраненные в браузере.

"Кроме того, рекомендую проверить компьютер антивирусной программой. Затем можно будет снова установить браузер, скачав его с официального сайта", — сказал эксперт.

Те, у кого антивирус не установлен, должны сделать это или воспользоваться бесплатными программами проверки на вирусы от одного из ведущих разработчиков.




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