Медведев одобрил соглашение о признании образования между Абхазией и РФ

Премьер-министр России поручил Минобрнауки подписать соглашение о взаимном признании образования между Россией и Абхазией от имени правительства РФ.

СУХУМ, 27 окт — Sputnik. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения о взаимном признании образования между Россией и Абхазией, данное распоряжение обнародовали в пятницу на официальном портале правовой информации.

© Sputnik. Томас Тхайцук Кабмин одобрил соглашение об образовании между Абхазией и Россией

"Одобрить представленный Минобрнауки России, согласованный с МИД России и предварительно проработанный с абхазской стороны проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о взаимном признании образования и (или) квалификации", — говорится в документе.

Медведев также поручил Минобрнауки подписать соглашение от имени правительства РФ и разрешил вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Кабинет Министров Абхазии принял проект соглашения между правительствами Республики Абхазия и Российской Федерации о взаимном признании образования и квалификации 29 июля 2016 года.