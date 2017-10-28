15:00 28 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Клетки

Молодость требует жертв: омолаживающее голодание

CC0
В мире
Получить короткую ссылку
36 0 0

Ученые во всем мире ищут ключ к вечной молодости. На этот раз они советуют умеренное уменьшение рациона, чтобы клетки организма оставались в "форме", а человек как можно дольше молодым.

СУХУМ, 28 окт — Sputnik. Периодическое голодание улучшает процессы энергетического обмена в клетках, выяснили ученые из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т. Х. Чана в Бостоне. Некоторые данные из исследования были опубликованы на портале EurekAlert, сообщает РИА Новости.

Исследователи изучили обменные процессы в организме нематод Caenorhabditis elegans и пришли к выводу, что одна из причин старения — нарушение функционирования митохондриальных сетей, которые отвечают за важные механизмы физиологической регуляции и энергетического обмена.

Лабораторный тест на ВИЧ
© Fotolia/ Francovolpato
Российские ученые нашли способ предотвратить заражение ВИЧ

Со временем сети приходят в негодность и начинают производить свободные радикалы, отравляющие клетки и нарушающие метаболизм. Этот процесс, в частности, становится одной из причин возникновения возрастных заболеваний.

Биологи установили, что уменьшение количества потребляемых калорий положительно сказывается на активности митохондриальных сетей и позволяет им долгое время оставаться в "хорошей форме". Таким образом, умеренное голодание замедляет возрастные изменения и увеличивает продолжительность жизни, считают ученые.

"Наши изыскания открывают новые возможности для тех, кто занят вопросом предотвращения возрастных заболеваний", — рассказала руководитель команды ученых Хезер Вейр. По ее словам, на следующем этапе предстоит определить, насколько сильно ограничение рациона влияет на "пластичность" митохондриальных сетей у млекопитающих.





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монета биткоин. Иллюстративное фото
    Виртуальная зарплата

    Казахстанский политолог Досым Сатпаев по результатам деятельности депутатов предложил им выплачивать заработную плату виртуальной валютой.

  • Грузовые фуры на КПП Актилек - Автодорожный. Архивное фото
    Миллиардные потери

    Страны Евразийского экономического союза потеряли порядка одного миллиарда долларов из-за Казахстана, заявляют чиновники Кыргызстана.

  • Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь
    Дружба без границ

    В Генеральной прокуратуре России считают, что организация временных пограничных постов на границе Беларуси и России в настоящее время маловероятна.

  • Книга в руках девушки, иллюстративное фото
    Русский "бунт"

    Sputnik побеседовал с девочкой из русской семьи, которая 10 лет проучилась в латышской школе, но в результате все-таки перешла в русскую.

  • Норвежская установка ПВО NASAMS
    Новое войско

    Как контракт на поставку норвежских зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS открывает новую страницу в истории литовской армии.

  • Михаил Делягин
    Пущать не велено

    Директору российского Института проблем глобализации Михаилу Делягину запретили въезд в Молдову. Причины власти страны называть отказались.

  • Аукцион. Архивное фото
    Таджикская дегазация

    В Таджикистане выставили на продажу имущество "Таджиктрансгаза" – предприятия, занимавшегося распределением природного газа из Узбекистана.

  • Рукопожатие
    Броня крепка

    Турция и Узбекистан запустят совместное производство тактических бронемашин Ejder Yalçın и будут продавать их в третьи страны.

  • Петербургская певица и композитор Виктория Урусова на сцене Нарвского колледжа
    Мы из джаза

    В эстонской Нарве впервые пройдет джазовый фестиваль IDeeJazz, на который приедут музыканты Эстонии, России, Германии, США, Марокко и других стран.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Премьера спектакля Ревизор в РУСДРАМе
Карты, деньги и труба: премьера "Ревизора" в РУСДРАМе
Окна возможностей: как участники оценили прошедший деловой форум в Сухуме
Окна возможностей: как участники оценили прошедший деловой форум в Сухуме
Продукты-обманщики
Не все продукты одинаково полезны

Соцсети

Sputnikabkhazia