Герои мультфильмов: путь от "Ежика в тумане" до "Лунтика"

Ежегодно 28 октября отмечается международный день анимации, жанра, который старше кино более чем на двадцать лет. О развитии российской анимации в обзоре РИА Новости.

CУХУМ, 28 окт — Sputnik. Героев российских мультфильмов любят и знают во всем мире, и не только старых и заслуженных, вроде классических Винни-Пуха, попугая Кеши или троих из Простоквашино, но и новых представителей российской анимации. О том, как годы изменили содержание отечественной анимации и внешний вид героев, рассказали опрошенные РИА Новости представители современных студий.

Самые популярные современные российские мультфильмы сейчас без преувеличения называют феноменами. Так, сериал "Маша и Медведь", повествующий о дружбе непоседливой маленькой девочки и настоящего лесного жителя, зрители впервые увидели в 2009 году. Кто бы мог предположить, что восемь лет спустя один из самых просматриваемых эпизодов мультика обгонит по популярности на YouTube и Джастина Бибера, и Тейлор Свифт, набрав более 2 миллиардов просмотров. Права на показ фильма приобретены практически на всех континентах, и везде он имеет внушительную армию маленьких и больших поклонников.

Не отстают и "Смешарики": в этом году забавным героям исполняется 15 лет, первые зрители этого сериала уже выросли, а некоторые, вероятно, уже показывают любимые эпизоды своим собственным детям. Проект постоянно расширяет географию — за приключениями Кроша, Ежика, Бараша, Лосяша и других следят более, чем в 90 странах мира, — и выходит за границы своего нарисованного мира. Например, в скором времени персонажи расскажут детям об интернете и технологиях в новой серии познавательных мультфильмов.

Мультфильм «Маша и Медведь» © Фото: Анимационная студия «Анимаккорд»

Мультфильм "Смешарики" © Фото: студия "ПЕТЕРБУРГ"

Мультфильм "Фиксики" © Фото: Студия "Аэроплан"

Мультфильм "Лунтик" © Фото: Студия анимационного кино «Мельница» 1 / 4 © Фото: Анимационная студия «Анимаккорд» Мультфильм «Маша и Медведь»

Кроме того, хорошо известны зрителям по всему миру "Фиксики", "Джинглики", "Лунтик", полнометражные приключения "Трех богатырей" и некоторые другие. Разумеется, современные мультфильмы совсем не похожи на те, что принято считать классикой отечественной анимации, а особо строгие критики и вовсе предпочитают не замечать успеха этих картин, далеких от "Ежика в тумане", "Ну, погоди!", "Винни-Пуха и всех-всех-всех".

Постоянство поколений

По мнению генерального директора продюсерской компании "Аэроплан" Юлии Софроновой, особым интересом у современной аудитории пользуются мультфильмы, которые отражают современную жизнь, причем касается это "и тем, и дизайна, и этики".

© Фото: Астамур Квициния Анимация Апсуара: в Абхазии выйдет мультсериал о национальном кодексе

"Анимация, например, уходит от традиционного противостояния злодеев и положительных героев. В нашем сериале "Фиксики", и у коллег в "Смешариках", и в "Маше и медведе" нет противостояния добрых и злых героев. Конфликты строятся на различии характеров: кто-то мечтательный, а кто-то практичный, кто-то быстрый, а кто-то медлительный, кто-то шумный и сообразительный, а кто-то основательный тихоня", — пояснила она.

При этом гендиректор компании "Маша и Медведь" Дмитрий Ловейко уверен, что содержание детской анимации с годами мало подвержено изменениям, поскольку "каждому поколению девочек нужны принцессы, мальчикам нужны машинки, танки, герои". Родителей же волнует то, каким образом мультфильмы будут влиять на психологию и развитие детей.

"Содержание не изменилось, однако изменились требования к анимации. В детской анимации надо делать все более качественную визуальную картинку, увеличивать объемы производства, а также соответствовать требованиям и ожиданиям аудитории и новых коммуникационных каналов", — добавил он.

Вдали от классики

Директор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев рассказал, что за последние годы серьезные изменения претерпел именно дизайн изображения, поскольку вся анимация теперь выполняется в компьютерной графике. "Уже это одно сильно дистанцирует современных персонажей от персонажей "золотой коллекции", — пояснил он, добавив, что суть самих персонажей в целом остается прежней.

По мнению режиссера студии "Мельница" Константина Бронзита, содержание современных мультфильмов стало менее щадящим по отношению к зрителям. "Всем известно, что в современной мультипликации стало больше экшена, остросоциальной направленности, черного юмора", — отметил он.

Бронзит подчеркнул, что запуск новых проектов всегда связан с определенной степенью риска, поскольку предсказать интерес аудитории бывает довольно трудно. "И эта проблема актуальна для всех без исключения, как для наших кинопроизводителей, так и для голливудских", — заключил он.

Сериальные проекты

"Сейчас востребованы сериальные проекты, поскольку детям нравится возвращаться к одним и тем же персонажам, у них возникает ощущение дружбы, что ли, с этими героями", — рассказал директор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

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Он подчеркнул, что содержание сериала должно быть актуально для детей в том или ином возрасте. "Они рассматривают ситуации, которые видят на экране, как что-то, что могло происходить у них дома, во дворе и так далее. Они примеряют это на себя, ищут корреляцию со своей жизнью. Здесь самое важное — попасть в детское ощущение текущего периода жизни", — добавил он.

По словам директора "Союзмульфильма", дети любят приключенческие истории, им интересны истории о взаимоотношениях персонажей, а также интересно узнавать что-то новое. "В пределах этих трех величин и придумывается востребованный проект", — отметил Машковцев.

Гендиректор студии "Аннимакорд", продюсер сериала "Маша и Медведь" Дмитрий Ловейко уверен, что интернет изменил культуру и способ потребления видео произведений, будь то анимация, блоги, фильмы.

"Массовая аудитория смотрит контент на своем планшете, компьютере или смартфоне. Поэтому мы живем в новой реальности использования аудио-визуального контента. В связи с такими переменами в индустрии пользуется большим спросом именно сериальная анимация, которую можно смотреть по одной серии в любой момент с любого места", — констатировал он.