Домашняя собака может защитить от некоторых болезней

Ученые установили, что домашние питомцы, а именно собаки, снижают риск возникновения у детей аллергической астмы и экземы.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Присутствие собаки в доме снижает риск возникновения экземы и развития астмы у младенцев, выяснили ученые из США. Доклады на эту тему были представлены на конгрессе Американской ассоциации изучения аллергии, астмы и иммунологии, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание EurekAlert.

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Специалисты проанализировали уровень заболеваемости аллергической экземой у детей, чьи матери во время беременности проводили с домашними собаками как минимум час в день. Оказалось, что в этом случае высыпания у новорожденных появлялись значительно реже. Однако положительный эффект по мере взросления ребенка снижался и к десяти годам сходил на нет.

Ученые также выяснили, что присутствие четвероногих в доме смягчает специфические симптомы у детей с аллергической астмой. Основную роль здесь играют бактерии, носителями которых являются питомцы. Авторы доклада, однако, предупреждают, что положительный эффект не распространяется на тех, кто страдает от аллергии на собак.