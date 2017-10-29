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Ученые выяснили, что сводило с ума акул

© Sputnik. Сергей Гунеев
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Почему акулы стали легкой добычей для паразитов, и какое отношение к этому имеет дождь, выяснили эксперты из Департамента рыбного хозяйства и природных ресурсов Калифорнии.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Многочисленные "самоубийства" тройнозубых акул у калифорнийского побережья до недавнего времени вводили в замешательство ученых, пока в ходе обследований не был обнаружен паразит, ставший виновником их смертей, сообщает РИА Новости со ссылкой на National Geographic.

В 2017 году было зафиксировано более тысячи "самоубийств" морских хищников: акулы выбрасывались на берег и умирали от обезвоживания. Причина такого поведения оставалась загадкой, пока представители местного научного фонда не отправили несколько погибших рыб в Департамент рыбного хозяйства и природных ресурсов Калифорнии.

Эксперты ведомства установили, что у препарированных акул был сильно поврежден мозг. "Что-то проникало в мозг акулы через носовое отверстие и пожирало его, в результате чего хищники теряли ориентацию, выбрасывались на берег или погибали", — говорится в статье.

Образцы спинномозговой жидкости рыб получили ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Благодаря молекулярной экспертизе им удалось установить, что мозгом хищников питались паразиты Miamiensis avidus, которые вызывают схожие симптомы у других обитателей моря.

По мнению исследователей, вспышку заболевания вызвали обильные дожди, снизившие соленость прибрежных вод. Изменение химического состава среды обитания ослабило иммунитет акул, что сделало их легкой добычей для паразитов, считают ученые.




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