Обломки российского Ми-8 найдены недалеко от Баренцбурга

В ходе совместных поисков российских и норвежских спасателей были найдены обломки Ми-8, пропавшего в четверг у берегов архипелага Шпицберген.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. В море недалеко от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген) на глубине примерно 200 метров обнаружены обломки российского вертолета Ми-8, сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательный центр Северной Норвегии.

"Обнаружены обломки пропавшего российского вертолета на глубине около 200 метров", — сообщают в центре.

В четверг днем российский вертолет, на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Представитель "Конверс Авиа" сообщил РИА Новости, что вертолет принадлежит этой авиакомпании. Район вероятного крушения обследуют с воздуха, берега и воды. Как сообщала спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.