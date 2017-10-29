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Мессенджер Telegram

Мессенджер Telegram борется с терроризмом

© Sputnik. Наталья Селиверстова
В мире
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Разработчики мессенджера Telegram отвечают на обвинения в нарушении закона "О противодействии терроризму" сообщением о том, что в октябре этого года уже было заблокировано более 8,5 тысяч каналов, связанных с терроризмом.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Более 8,5 тысяч каналов, связанных с терроризмом, заблокированы в октябре текущего года в Telegram, заявил основатель мессенджера Павел Дуров, сообщает РИА Новости.

"Конечно, существуют правила, которые администраторы Telegram-каналов должны соблюдать, например, пользовательское соглашение Telegram запрещает публично пропагандировать насилие в любом виде. Именно поэтому только в октябре этого года мы заблокировали более 8,5 тысяч каналов, связанных с терроризмом", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Дурова.

Разработчики популярного мессенджера регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов в России и других странах. В конце июня Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в «реестр организаторов распространения информации». Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию — регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

Уже осенью основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении закона "О противодействии терроризму". Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в "неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений". Сама ФСБ эту информацию не комментировала.




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