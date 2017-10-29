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Продажа смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus

Apple уволила сотрудника из-за демонстрации его дочерью iPhone X

© Sputnik. Наталья Селиверстова
В мире
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Сотрудник компании Apple потерял работу, потому что его дочь опубликовала видео с новым iPhone X до официального старта продаж.

СУХУМ, 29 окт — Sputnik. Один из инженеров Apple лишился должности после того, как в сети появилось видео его дочери с новым iPhone X, о чем рассказала дочь уволенного сотрудника в ролике на YouTube, назвав свой поступок "невинной ошибкой". 

Решение было принято руководством компании из-за того, что девушка показала устройство до официального старта продаж устройства.

Первое видео, где она демонстрирует новый девайс и показывает некоторые его функции, было удалено с ее страницы.

Запись с iPhone X девушка произвела на работе у отца, который разрешил ей посмотреть еще не вышедшую модель и сидел рядом во время записи ее видео. Ролик, в котором она продемонстрировала экран уведомлений, календарь и другие приложения почти сразу вошло в топ по количеству просмотров.

В результате инженера попросили удалить видео и "письменно объяснить поступок дочери", однако от увольнения за нарушение корпоративных правила это не спасло.

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