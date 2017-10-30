Хэллоуин 2017: когда и как отмечают, любопытные факты

Вопреки расхожему мнению, Хэллоуин — вовсе не сатанинский праздник почитания злых духов и, что не менее важно, не продукт массовой западной культуры. Хэллоуин — это ежегодный праздник, который отмечается 31 октября, и уходит корнями в традиции древней Европы. Любопытные факты о Хэллоуине в материале Sputnik Южная Осетия.

© Sputnik. Александр Кряжев Празднование Хэллоуина.

История Хэллоуина

Современный Хэллоуин возник более тысячи лет назад, и изначально назывался Соуин (Samhain). Он отмечался Древними Кельтами, которые две тысячи лет назад населяли территорию нынешней Великобритании и Франции, и проводился каждый год 1 ноября.

Этот день символизировал конец лета и урожайного сезона и приближение темной, холодной зимы. Древние Кельты верили, что в зиму разверзается портал между миром живых и мертвых. Испытывая дикий, иррациональный ужас перед злыми духами, Кельты собирались в большие группы, разводили костры, а друиды — кельтские шаманы — проводили обряды, выстраиваясь в шеренги, и обходя свои дома с высоко поднятыми факелами. Он считали, что огонь был способен отпугивать существ из потустороннего мира, так как он несет тепло и жизнь.

Происхождение названия

С ходом истории, оригинальный праздник претерпел много изменений. После покорения кельтов Римской Империей, кельтский праздник Соуин перенял обычаи римского праздника Фералия — тогда римляне почитали своих мертвых.

© REUTERS/ Thomas J. Russo Хэлоууин

Помимо этого, в Соуин вошли элементы римской Помоны — богини фруктов и деревьев. Именно поэтому современный Хэллоуин не обходится без яблок, которые празднующие просят у соседей, стуча по дверям и исполняя песни. А с проникновением христианства в Древнюю Британию, Соуин и вовсе стал аналогом христианского Праздника Всех Святых. Последний назывался Алоуомесс (Alholowmesse), и проводился в такой же форме — люди наряжались в костюмы ангелов, святых, и демонов. Вследствие смешивания языков коренного и пришлого населения, слово трансформировалось в то самое Хэллоуин (All-Hallows Eve).

Приход Хэллоуина в Соединенные Штаты вызвал самые разные реакции со стороны церкви, и не случайно. Празднующие бывали нередко замечены в актах вандализма. С тех пор прошло почти сто лет, и на данный момент Хэллоуин — это мировой праздник, который только в американский бюджет приносит 6 миллиардов долларов дохода ежегодно.

© AFP/ ANGELA WEISS Хэлоууин

Где и как отмечается Хэллоуин

Хэллоуин — интернациональный праздник. Помимо Соединенных Штатов, где его отмечает 65% всего населения, Хэллоуин проник в десятки стран на всех континентах, в которых он проводится с учетом местной специфики. Хэллоуин отмечают в Китае, Японии, Сингапуре, Италии, России, и даже на острове Святой Елены. В Австрии люди просто оставляют воду и хлеб рядом с зажженной свечой перед тем, как уйти на сон. В Китае ставят еду и воду перед фотографиями умерших родственников и жгут бумажные кораблики.

© AFP/ FREDERIC J. BROWN Хэлоууин

Во Франции все проходит еще скромнее — французы просто наряжаются в костюмы и идут в магазины за сладостями. Мексиканский Хэллоуин ближе всего к оригинальному Соуин — они приходят на могилы родственников и украшают их цветами, свечами, и строят алтари. Филиппинцы раскладывают еду и разные вещи, поют песни в честь усопших, а наутро проверяют, что из предложенного забрали духи. Российский Хэллоуин ничем не выделяется, и представляет собой смесь разнообразных традиций праздника. В целом, Хэллоуин в России ограничивается маскарадом и обильными возлияниями алкоголя.

© AP Photo. Ben Birchall Хэлоууин

История тыквы с глазами

Тыква с горящими свечами в глазах — это отличительный символ Американского Хэллоуина. Биография тыквы, так же известной как Джеколантерн (Jack O' Lantern), старая и очень интересная. Вообще, традицию вырезать тыкву в Америку завезли Ирландцы. Но мало кто знает, что изначально Джеколантерн делался из репы — в Ирландии просто не растут тыквы. Ирландская легенда гласит, что идея вырезать человекоподобную голову из тыквы связана с преданием про Вонючего Джека. Этот джентльмен был законченным пьяницей и скандалистом. Он издевался над всеми: над друзьями, семьей, и даже над матерью. А однажды он совершил роковую ошибку, заманив самого дьявола на дерево, который там благополучно застрял. Умоляя Джека помочь ему спуститься, дьявол пошел на сделку, пообещав Вонючему Джеку, что он не заберет его в ад после смерти.

Когда Вонючий Джек умер, его душа поднялась на небеса, к воротам рая. Там ему отказали, сославшись на то, что он вел неправедную жизнь, и вообще был грязным и буйным алкоголиком. Тогда Джек развернулся и спустился в ад. К нему вышел сам дьявол, но и тот ему отказал, сдержав, таким образом, свое обещание. Джек был в отчаянии — он застрял между мирами, и не мог найти обратную дорогу в кромешной темноте. Сатана сжалился над ним, и дал ему несколько свечей и репу, которую тот очень любил при жизни. Джек поместил свечи в репу, и с тех пор бродит по земле с этим импровизированным светильником.

© AFP/ TIMOTHY A. CLARY Хэлоууин

Православная Церковь и Хэллоуин

У Российской Православной Церкви довольно радикальная точка зрения по отношению к Хэллоуину. Так, в 2016 году глава Читинской епархии РПЦ Андрей Горбунов заявил, что празднование Хэллоуина — кощунство, оскорбление церкви, и открытое глумление над традиционной российской культурой. Он отметил, что Хэллоуин — это рукопожатие Сатане и "форма безрассудного окликания бездны". Такая резкость неудивительна, поскольку отдельные элементы Хэллоуина действительно напоминают сатанинскую мессу. Кроме того, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 90% россиян не отмечают Хэллоуин, и в немалой степени по озвученным Андреем Горбуновым причинам.

Тем не менее, более свежая статистика демонстрирует, что 60% граждан России хотят праздновать Хэллоуин, и не видят в нем ничего аморального и дьявольского. Неизвестно, с чем это связано, но хочется надеться, что люди начали интересоваться историей этого, в общем-то, безобидного праздника. Ведь Хэллоуин возник в результате страха древних людей перед потусторонними силами, и проводился исключительно для защиты от их влияния.