Вашингтон предупредил Россию о начале учений стратегических ядерных сил

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. США начинают в понедельник, 30 октября, учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром", в ходе которых будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Стратегического командования США Брайан Магуир.

© Sputnik. Кейтлин Оукс Трамп заявил о готовности применить ядерное оружие для защиты от КНДР

Он добавил, что США заранее предупредили Россию об этом учении, как того требует двустороннее соглашение.

По его словам, Китай, также являющийся ядерной державой, не был предупрежден об учениях, поскольку у США нет с Пекином соглашения, требующего подобного уведомления.

Global Thunder проводится ежегодно.

Сценарий учений предусматривает "различные стратегические угрозы" с участием космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности.