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Нашивка на форме военнослужащего батальона НАТО

Вашингтон предупредил Россию о начале учений стратегических ядерных сил

© Sputnik. Stringer
В мире
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Соединенные Штаты начали ежегодные учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром" (Global Thunder), о чем заранее уведомили руководство России.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. США начинают в понедельник, 30 октября, учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром", в ходе которых будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Стратегического командования США Брайан Магуир.

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© Sputnik. Кейтлин Оукс
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Он добавил, что США заранее предупредили Россию об этом учении, как того требует двустороннее соглашение.

По его словам, Китай, также являющийся ядерной державой, не был предупрежден об учениях, поскольку у США нет с Пекином соглашения, требующего подобного уведомления.

Global Thunder проводится ежегодно.

Сценарий учений предусматривает "различные стратегические угрозы" с участием космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности.

 




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