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Свадебная церемония пары с кольцами Тройка

Оплатить проезд кольцом: нововведение в московском метро

© Sputnik. Максим Блинов
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В продажу поступили керамические кольца черного и белого цвета с функцией проездной карты "Тройка". Стоит такое необычное ювелирное украшение 2,2 тысячи рублей.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. В Московском метро поступили в продажу проездные билеты в форме керамических колец, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на агентство "Москва".

Приобрести необычные проездные можно на станции метро "Пушкинская" на стойке "Живое общение", а также в официальном магазине московского метро.

Желающим купить керамическое кольцо с функцией карты "Тройка" — красивое и полезное украшение — придется выложить в кассе 2,2 тысячи рублей. На выбор два цвета: черный и белый.

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Высокую цену на необычный проездной билет в метрополитене объясняют тем, что это ювелирное изделие, а также сувенирная продукция, которая пока кстати выпущена маленьким тиражом в 500 штук.

Владельцы кольца смогут прикладывать его к валидатору, что позволит им всегда иметь проездной при себе и не терять время на поиск "Тройки" в карманах.

Кроме этого, как сообщает пресс-служба мэра Москвы,пассажиры метро теперь могут записать все типы билетов на карту "Тройка" и активировать их с помощью мобильного приложения. Функция доступна всем владельцам смартфонов на базе Android с технологией NFC.

Для этого будет достаточно просто приложить карту "Тройка" к мобильному телефону.

После того как пассажир запишет билет на карту, ему не придется дополнительно активировать его через желтые валидаторы на станциях подземки.




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