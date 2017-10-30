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Ученые доказали способность собак определять больных раком людей

© Sputnik. Владимир Песня
В мире
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Японские ученые определили, что собаки способны выявить наличие онкологических заболеваний по запаху.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Собаки способны "вынюхивать" рак — к такому выводу пришли ученые из префектуры Тиба, где один из самых высоких уровней заболеваемости онкологией в Японии.

Как сообщает Sputnik Беларусь, чтобы проверить гипотезу, власти выделили грант в размере 100 тысяч долларов на исследования.

В опытах участвовали несколько собак породы лабрадор. В результате ученые определили, что эти животные способны выявлять наличие онкологических заболеваний по запаху. В ходе экспериментов псы из четырех предоставленных образцов мочи всегда "улавливали" невидимые маркеры мочи больных с онкологией.

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© Sputnik. Игорь Зарембо
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Исследователи проверили все образцы при помощи специального оборудования и убедились в том, что домашние питомцы каждый раз выбирали правильный вариант из четырех предоставленных. На основе полученных данных ученые предполагают, что некоторые породы собак, в частности лабрадоры и ретриверы, могут выявлять рак, когда обнюхивают образцы мочи пациентов.

Подобные эксперименты начали проводить еще в конце 80-х годов, но только сейчас ученые приблизились к разгадке необычных способностей собак по диагностике различных заболеваний.

В 2015 году опыт с собаками по определению больных онкологией прошли успешно, тогда сотрудники центра клинических исследований в Милане с помощью четвероногих смогли диагностировать рак простаты по образцам мочи пациентов с точностью до 98%.

 




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