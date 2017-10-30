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Архивное фото. Взлетно-посадочная полоса аэропорта и шасси самолета

В Индии едва не угнали самолет

© Sputnik. Alexander Kryazhev
В мире
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Самолет индийской авиакомпании совершил вынужденную посадку из-за записки в туалете

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. ЧП с самолетом произошло в ночь на понедельник. Самолет индийской авиакомпании Jet Airways, на борту которого находились 115 пассажиров, совершил вынужденную посадку из-за найденной в туалете записки с угрозой угона лайнера, сообщает РИА Новости.

Самолет Boeing 737-900 выполнял рейс Мумбаи-Дели, однако спустя некоторое время "был перенаправлен после объявления согласно установленному протоколу безопасности внештатной ситуации из-за угрозы безопасности", сообщила авиакомпания, не уточнив при этом, о какой именно угрозе идет речь. 

По данным источников в структурах безопасности, в одном из туалетов самолета была найдена записка, в которой говорилось, что "самолет под прицелом угонщиков, не должен приземлиться в Дели, должен лететь прямо в ОПК (оккупированный Пакистаном Кашмир – как называют в Индии контролируемую Пакистаном часть исторического региона Кашмир – ред.)".

Самолет без происшествий приземлился около в Ахмедабаде, штат Гуджарат. Все пассажиры и семь членов экипажа были успешно эвакуированы с борта в течение получаса.

Полиция и представители структур безопасности продолжают расследовать инцидент.




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