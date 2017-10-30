13:33 30 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Американский истребитель F4D

Госдума РФ об учениях США: американцы хотят показать свои силы

© Sputnik. ВМС США
В мире
Получить короткую ссылку
10 0 0

В Госдуме отреагировали на начало крупных стратегических учений ядерных сил США

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Учения ядерных сил США являются ответом на удачно проведенные российские учения, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает РИА Новости.

Нашивка на форме военнослужащего батальона НАТО
© Sputnik. Stringer
Вашингтон предупредил Россию о начале учений стратегических ядерных сил

Ранее официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир рассказал о начале учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром" (Global Thunder) США в понедельник, в ходе которых будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны.

"Мы провели за последнее время не одни учения, и они показали готовность наших Вооруженных сил к отражению любой агрессии, и это видел весь мир. Американцы, очевидно, в ответ хотят показать свои силы. В каком они состоянии, не знаю, посмотрим", — заявил Чепа.

По мнению депутата Госдумы, учения США вряд ли продемонстрируют что-то, что могло бы изменить военную ситуацию сил в мире. Он отметил, что не видит угрозы этих учений для России, а также подчеркнул готовность российских вооруженных сил при необходимости отразить любой удар.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Шестой раунд переговоров по Сирии в Астане
    Астана-7

    В столице Казахстана стартует седьмой раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии – все участники уже прибыли в Астану.

  • Архивное фото премьер-министра Кыргызской Республики Сапара Исакова
    Терпи, кыргыз…

    Премьер-министр Кыргызстана призвал предпринимателей, пострадавших в результате ситуации на кыргызско-казахской границе, потерпеть.

  • Возле здания КГБ во время акции Цепь памяти, архивное фото
    Чтобы помнили

    Представители белорусской оппозиции собрались в воскресенье вечером в центре Минска у здания КГБ, чтобы почтить память репрессированных белорусских писателей.

  • Мигранты в очереди на поезд
    Только не в Латвию!

    Размещенные на юге Европы беженцы отказываются ехать в Латвию, а те, кто уже прибыл в прибалтийскую республику, стремятся уехать в другие страны ЕС.

  • Учения Железный волк 2017
    Не железный!

    Литовский военнослужащий механизированного батальона пехоты сломал ребра на учениях североатлантического альянса "Железный волк-2".

  • Тудор Пынзарь
    Правосудие для всех

    Рекордная по продолжительности забастовка завершилась в Кишиневе – семь лет отстаивавший свои права гражданин Молдовы, добился положительного для себя решения суда.

  • Автобусная остановка, архивное фото
    Это провокация!

    Предприятие "Мосгортранс" открестилось от размещенной на одной из остановок Москвы листовки с оскорбительным стихотворением в адрес таджиков.

  • Во время съемки пресс-конференции
    Кина не будет

    Киностудия "Узбекфильм" осталась без руководителя, предприятие ожидает анализ финансово-экономического состояния и разработка планов развития.

  • Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас открыл на городской стене информационную табличку о Больших Морских воротах.
    Все в Таллинн!

    Международный туристический путеводитель Lonely Planet назвал Таллинн самым лучшим городом для посещения в 2018 году.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Mercedes-Benz Fashion Week Russia. День первый
Самые яркие фото прошедшей недели
СПУТНИК_Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ в действии
Как распознать подделку и выбрать лучший сорт чая
Как выбрать лучший сорт чая

Соцсети

Sputnikabkhazia