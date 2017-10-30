Госдума РФ об учениях США: американцы хотят показать свои силы

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Учения ядерных сил США являются ответом на удачно проведенные российские учения, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает РИА Новости.
Ранее официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир рассказал о начале учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром" (Global Thunder) США в понедельник, в ходе которых будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны.
"Мы провели за последнее время не одни учения, и они показали готовность наших Вооруженных сил к отражению любой агрессии, и это видел весь мир. Американцы, очевидно, в ответ хотят показать свои силы. В каком они состоянии, не знаю, посмотрим", — заявил Чепа.
По мнению депутата Госдумы, учения США вряд ли продемонстрируют что-то, что могло бы изменить военную ситуацию сил в мире. Он отметил, что не видит угрозы этих учений для России, а также подчеркнул готовность российских вооруженных сил при необходимости отразить любой удар.