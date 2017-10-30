Госдума РФ об учениях США: американцы хотят показать свои силы

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Учения ядерных сил США являются ответом на удачно проведенные российские учения, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Stringer Вашингтон предупредил Россию о начале учений стратегических ядерных сил

Ранее официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир рассказал о начале учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром" (Global Thunder) США в понедельник, в ходе которых будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны.

"Мы провели за последнее время не одни учения, и они показали готовность наших Вооруженных сил к отражению любой агрессии, и это видел весь мир. Американцы, очевидно, в ответ хотят показать свои силы. В каком они состоянии, не знаю, посмотрим", — заявил Чепа.

По мнению депутата Госдумы, учения США вряд ли продемонстрируют что-то, что могло бы изменить военную ситуацию сил в мире. Он отметил, что не видит угрозы этих учений для России, а также подчеркнул готовность российских вооруженных сил при необходимости отразить любой удар.