Роухани о встрече с Трампом: не принесет ничего, кроме вреда

Роухани отказался от встречи с Трампом в рамках Генассамблеи ООН.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Президент Ирана Хасан Роухани отказался от личной встречи с американским лидером Дональдом Трампом в рамках Генассамблеи ООН. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на аналитика Махди Фазаэли, сообщил Sputnik Армения.

Трамп предложил встретится на следующий день после "оскорбительной речи Трампа против Ирана в ООН", отметил аналитик. По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в роли посредника и призвал Роухани согласиться на встречу, но потерпел фиаско.

Source Says Iranian President Turned Down Donald Trump's Invitation for Face-to-Face Talkshttps://t.co/zEJl1E4kUF pic.twitter.com/O3i27biQdo — Fars News Agency (@EnglishFars) 29 октября 2017 г.

​"Президент США Трамп пригласил Роухани лично встретиться во время его визита в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН в сентябре, но наш президент отверг предложение", — приводит агентство его слова

Со слов источника, США уже не в первый раз выступают с подобной инициативой.

"Американцы уверены, что такие переговоры принесут им пользу, но Ирану они не принесут ничего, кроме вреда", — уверен он.

Отметим, президент США Дональд Трамп, выступая в сентябре на 72-й сессии Генассамблеи ООН, раскритиковал соглашение о ядерной программе Ирана, назвав СВПД худшей сделкой в истории США, а Иран — "страной-изгоем", экспортирующей, главным образом, насилие, кровопролитие и хаос.