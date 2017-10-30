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Акция в Барселоне, посвященная референдуму о независимости Каталонии

Уволенные Мадридом каталонские чиновники вышли на работу

© Sputnik. Хавьер Луэнго
В мире
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Более 140 каталонских чиновников были уволены после принятия Парламентом Каталонии резолюции о независимости этого испанского региона.

СУХУМ, 30 окт –Sputnik. Некоторые каталонские политики, отправленные в отставку решением испанского правительства, вышли утром на работу, сообщает РИА Новости. 

Занимавший должность главы совета по территориям Жозеп Руль опубликовал в социальных сетях фотографию из своего офиса.

"В кабинете, выполняя обязанности, которые поручил народ Каталонии", — написал он в Twitter, добавив хештег "продолжаем".

После этого в кабинет поднялись два сотрудника каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra и сообщили Рулю, что его действия попадают под статью "незаконное присвоение полномочий".

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© AFP/ PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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​Через некоторое время Руль вышел из здания и отправился на встречу Национального комитета Каталонской европейской демократической партии.

"Продолжаем намеченный рабочий план", — добавил политик.

При этом около здания находится около десятка человек из так называемого "комитета защиты" — сторонники независимости Каталонии.

В здание парламента пришла спикер Карме Форкадель. В Twitter она опубликовала соответствующее видео, сопроводив его постом "продолжаем работать". Однако официально Форкадель сохраняет свою должность до проведения досрочных выборов 21 декабря.

Забирайте вещи и уходите

В здание женералитета на площади Сан Жауме прибыли генеральный секретарь по информации Жауме Клотет, генеральный директор по информации каталонского правительства Микель Гамисанс, другие сотрудники.

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Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо заявил в интервью телеканалу Antena3, что правительство дает "несколько часов" бывшим советникам и другим высокопоставленным сотрудникам женералитета, чтобы они смогли забрать вещи.

Сам бывший глава женералитета Карлес Пучдемон утром опубликовал в Instagram фотографию, сделанную из здания, и сопроводил ее словами "добрый день". Однако подтверждений, что он утром мог находиться в здании, нет, фотография могла быть сделана раньше.

В ближайшее время, по данным газеты La Vanguardia, Пучдемон примет участие в заседании Национального комитета Каталонской европейской демократической партии. Там же ожидают другого бывшего главу женералитета, председателя этой партии Артура Маса.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. Спустя час сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести в автономии прямое управление Мадрида. Премьер Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, в том числе главы правительства Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.




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