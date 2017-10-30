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Люди смотрят трансляцию заседания Каталонского регионального парламента во время митинга за независимость в Барселоне

Парламент Каталонии признал решение испанских властей о его роспуске

© REUTERS/ Ivan Alvarado
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Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (59)
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Каталонский парламент, который был распущен испанским правительством, признал это решение и перестает работать до проведения новых досрочных выборов.

СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Каталонский парламент прекратил работу до проведения новых досрочных выборов, заявили в пресс-службе законодательного органа этой страны.

Назначенное на вторник заседание президиума парламента отменено.

"Заседание президиума отменено, поскольку парламент распущен", — говорится в заявлении пресс-службы законодательного органа, которое цитирует РИА Новости.

Утром в понедельник спикер парламента Карме Форкадель, одна из самых рьяных сторонниц провозглашения независимости, появилась в здании.

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© Sputnik. Хавьер Луэнго
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Она официально сохраняет свою должность до проведения досрочных выборов 21 декабря.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. За проголосовали 70 депутатов, при том что в законодательном органе 135 народных представителей. При этом резолюция не была опубликована ни в официальном бюллетене парламента Каталонии, ни в официальном бюллетене правительства автономии. По закону в бюллетенях должны публиковаться все документы для их вступления в силу.

27 октября сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое управление испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря. Пучдемон 28 октября заявил, что не признает решения испанских властей.

Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (59)



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