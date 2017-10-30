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Полиция Армении

Неизвестный взял в заложники детей и воспитателей в детсаду в Армении

© Sputnik. Asatur Yesayants
В мире
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Вооруженный мужчина напал на один из детских садов Армении. На месте работает оперативная группа полиции.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Несколько часов назад вооруженный ножом мужчина напал на детей и сотрудников детсада "Манушак" в городе Армавир. Информацию Sputnik Армения подтвердили в пресс-службе полиции.

По сведениям армянских СМИ, он удерживает в заложниках детей и персонал детсада. 

"В районе 16:25 к нам поступил звонок, от одного из сотрудников детсада "Манушак" города Армавир. Он сообщил, что к ним в детсад ворвался мужчина с ножом", — сказали корреспонденту Sputnik Армения в пресс-службе полиции Армении. 

Бывшая жена и теща напавшего на сотрудников детского сада в Армавире мужчины работает в том же дошкольном заведении. Об этом Sputnik Армения сообщил очевидец, житель города Армавир.

По данным источника, теща злоумышленника — заведующая детским садом. Сообщается, что у него проблемы личного характера с супругой. Тот же источник сообщает, что одного из заложников — ребенка, мужчина удерживает непосредственно при себе.

"На данный момент ведутся переговоры ", — сказал в беседе с корреспондентом Sputnik Армения пресс-секретарь полиции Армении Эдгар Джаноян.

На данный момент оперативная группировка находится в детсаду. О пострадавших не сообщается.




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