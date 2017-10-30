Путин: неизвестные собирают биологический материал россиян

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. В РФ с неизвестной целью собирают биологический материал представителей различных этносов, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает РИА Новости.

Во время заседания директор Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов сообщил, что некие лица с помощью системы видеонаблюдения в РФ собирают образы российских граждан с неизвестными целями.

"Но образы-то, это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающих в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", — сказал Путин.