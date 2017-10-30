Мужчина, удерживающий заложника в детсаду в Армении, выдвинул требования

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Мужчина, напавший с ножом на сотрудников и воспитанников детского сада в Армавире, продолжает удерживать трехлетнего ребенка в заложниках и выдвинул требования. Об этом Sputnik Армения сообщил сотрудник пресс-службы полиции Армении Мартун Симонян.

"Мужчина заперся в комнате, прибыли начальники всех штабов, пока неизвестно что нужно, просьбы личного характера", — сказал Симонян.

Другие подробности происшествия, а также данные о ребенке он разглашать отказался.

© Sputnik. Asatur Yesayants Неизвестный взял в заложники детей и воспитателей в детсаду в Армении

"В интересах следствия большего на данный момент я сказать не могу", — сказал Симонян, отметив лишь, что ребенку три года.

По словам представителя полиции Армении, правоохранители продолжают вести переговоры.

Как передает корреспондент Sputnik Армения с места событий, отец ребенка сидит на лестнице у детского садика. Мужчина находится в очень подавленном состоянии, полиция не подпускает к нему журналистов

Несколько часов назад вооруженный ножом мужчина напал на детей и сотрудников детсада "Манушак" в городе Армавир. Он удерживал в заложниках детей и персонал детсада. Позже он отпустил всех заложников, кроме одного ребенка.

Бывшая жена и теща злоумышленника работают в учебном заведении, на которое он совершил нападение. Он нанес ранения обеим женщинам, однако им удалось сбежать из здания.