Полиция освободила ребенка, которого держали в заложниках в детсаду в Армении

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Ребенок, которого держали в заложниках в армавирском детсаду, освобожден. Мужчина, напавший на детсад ранен и задержан сотрудниками полиции, передает с места событий корреспондент Sputnik Армения.
Освобожденный ребенок передан родителям.
Полиции удалось освободить заложников, которые оказались заперты в детском саду в Армавире.
Ранее сотрудник пресс-службы полиции Армении Мартун Симонян заявил, что преступник отпустил всех заложников, кроме одного ребенка. Однако жители Армавира утверждали, что их родственники остались в здании детсада.
Корреспондент Sputnik Армения сообщает, что раздались выстрелы, после которых сотрудники правоохранительных органов вывели из здания заложников.
С территории детского сада выехали две машины, затем оттуда вышла сотрудник скорой помощи.
Она сообщила журналистам о двух раненых – воспитательнице и заведующей детского сада. Однако полученные травмы незначительны и угрозы жизни не представляют, заверил медик.
Далее здание покинул первый заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян.
"Благодаря блистательной работе правоохранительных органов удалось спасти ребенка", — заявил генерал-лейтенант.
Несколько часов назад вооруженный ножом мужчина напал на детей и сотрудников детсада "Манушак" в городе Армавир. Он удерживал в заложниках детей и персонал детсада. Позже он отпустил всех заложников, кроме одного ребенка.