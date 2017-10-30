Полиция освободила ребенка, которого держали в заложниках в детсаду в Армении

Полиции удалось освободить трехлетнего ребенка, которого удерживали в качестве заложника в армавирском детсаду. Преступник обезврежен.

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Ребенок, которого держали в заложниках в армавирском детсаду, освобожден. Мужчина, напавший на детсад ранен и задержан сотрудниками полиции, передает с места событий корреспондент Sputnik Армения.

Освобожденный ребенок передан родителям.

Полиции удалось освободить заложников, которые оказались заперты в детском саду в Армавире.

Ранее сотрудник пресс-службы полиции Армении Мартун Симонян заявил, что преступник отпустил всех заложников, кроме одного ребенка. Однако жители Армавира утверждали, что их родственники остались в здании детсада.

Корреспондент Sputnik Армения сообщает, что раздались выстрелы, после которых сотрудники правоохранительных органов вывели из здания заложников.

С территории детского сада выехали две машины, затем оттуда вышла сотрудник скорой помощи.

Она сообщила журналистам о двух раненых – воспитательнице и заведующей детского сада. Однако полученные травмы незначительны и угрозы жизни не представляют, заверил медик.

Далее здание покинул первый заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян.

"Благодаря блистательной работе правоохранительных органов удалось спасти ребенка", — заявил генерал-лейтенант.

Несколько часов назад вооруженный ножом мужчина напал на детей и сотрудников детсада "Манушак" в городе Армавир. Он удерживал в заложниках детей и персонал детсада. Позже он отпустил всех заложников, кроме одного ребенка.