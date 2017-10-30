Опасный маневр при взлете самолета Boeing попал на видео

Лайнер польской авиакомпании чудом избежал аварии в аэропорту Зальцбурга - инцидент попал на видео

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Самолет Boeing 737-800 польской авиакомпании Enter Air совершил опасный маневр при попытке сесть в аэропорту Зальцбурга, сообщает РИА Новости. Очевидцы произошедшего сняли инцидент на видео.

Из-за сильного ветра лайнер резко наклонился вправо и едва не задел крылом взлетно-посадочную полосу. Затем самолет коснулся земли задними шасси и снова начал набирать высоту.

Сесть в Зальцбурге лайнеру так и не удалось, экипажу пришлось вернуться во Франкфурт. Как позже сообщили в пресс-службе Enter Air, в результате инцидента пострадавших нет.