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Диего Марадона, архивное фото

Диего Марадоне 57 лет: яркие факты из жизни футболиста

© Sputnik. Григорий Сысоев
В мире
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30 октября великому футболисту исполняется 57 лет.

Диего Марадона родился 30 октября 1960 года в провинции Буэнос-Айреса. 

Мать футболиста утверждала, что Диего очень рано начал ходить и бегать с мячом. Футбольная карьера "Микеланджело от футбола" началась уже в восемь лет. С тех пор спортсмен не расставался с любимой игрой.

В годы активности Марадона выступал за "Наполи", "Барселону", "Севилью" и другие футбольные клубы. К сожалению, его спортивная карьера завершилась слишком рано. Причиной этому стала наркотическая зависимость.

Марадона вошел в тройку лучших футболистов XX века, а газета The Times признавала его лучшим футболистом в истории чемпионатов мира. Неудивительно, ведь это действительно спортсмен, который полностью отдавался своему делу.

В составе сборной Аргентины Марадона провел 91 матч.

В день рождения футболиста Sputnik Беларусь собрал пять ярких фактов о жизни и личности Диего Марадоны.




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