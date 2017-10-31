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Провода, изоляторы, трансформаторы электроподстанции. Архивное фото.

Чубайс предрекает энергетический кризис в России

© Sputnik. Алексей Даничев
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Анатолий Чубайс считает, что отключение электроэнергии может произойти "в самый драматический момент, например зимой, при температуре минус 30".

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Необходимо использовать дополнительные мощности, чтоб через шесть-семь лет в России не произошел новый энергетический кризис, сказал глава "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью "Российской газете". Об этом сообщает РИА Новости

Он считает, что сейчас у страны есть запас мощностей "и нет никакого кризиса". Но десять лет назад, напомнил Чубайс, на юге Приморья, в Екатеринбурге, на юге Урала, в Западной Сибири, в Сочи "физически не хватало мощностей".

По его словам, эту проблему смогла решить реформа энергетики.

"Но если делать прогноз на будущее, то в нем практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается", — сказал глава "Роснано", добавив, что все говорят о разных сроках, когда это произойдет: одни считают, что к 2021 году, другие — к 2023, третьи — к 2025.

Чубайс уверен, что отключение электроэнергии может произойти "в самый драматический момент, например зимой, при температуре минус 30".

"Есть риск, что при максимальной загрузке имеющегося оборудования просто не хватит. А при дефиците электроэнергии и цены могут пойти вверх", — предупредил он.

По словам Чубайса, "импульс реформы исчерпывается, и отрасли нужно придать новый стимул для модернизации".

Он считает, что энергетике нужна концепция новых механизмов модернизации.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что никакие неожиданности в сфере энергетики не застанут Россию врасплох. По его словам, страна готовится к работе с возобновляемыми источниками энергии. Он отметил, что Россия продолжит стимулировать рост капиталовложений в энергетику.

Как считает председатель Экспертного совета по подготовке участия России в "ЭКСПО-2017" Владимир Сидорович, надо выстраивать конкурентоспособность в энергетике будущего, чтобы не быть просто пассивными потребителями технологий.

По его словам, в России, вопреки распространенному мнению, организована достаточно "чистая" структура электроэнергетики по мировым меркам. 




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