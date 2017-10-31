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Керченская переправа

Порт "Кавказ" в Краснодарском крае расширят

© Sputnik. Виталий Тимкив
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Принятие этого решения объясняется реализацией новых инвестиционных проектов для развития существующей инфраструктуры порта "Кавказ".

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился расширить морской порт "Кавказ" в Краснодарском крае для строительства трассы "Таврида" в Крыму. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства во вторник, сообщает РИА Новости.

Как сообщается, распоряжением утверждено решение о расширении морского порта Кавказ для обеспечения приема дополнительного количества морских судов, возможности постановки их к причалу, а также для расширения операционной акватории возле причалов.

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"Это обусловлено строительством в Крыму трассы "Таврида". Для выполнения строительных работ на трассе потребуется обеспечить доставку из порта дополнительных объемов инертных материалов", — уточняется в справке к документу.

Другим распоряжением Медведев расширил морской порт Тамань, также расположенный в Краснодарском крае. Как отмечается, решение принято в целях реализации новых инвестиционных проектов и развития существующей инфраструктуры порта.

"В порту планируется строительство терминалов по приему и хранению навалочных грузов мощностью до 35 миллионов тонн в год, перевалке зерновых грузов мощностью до 14,5 миллиона тонн в год, перевалочной базы сжиженных углеводородных газов мощностью до 3,5 миллиона тонн в год", — говорится в справке к документу.

Как сообщается, проекты будут реализовываться за счет инвесторов, бюджетное финансирование не предусматривается. Принятые решения будут способствовать развитию морского порта Тамань и созданию дополнительных рабочих мест.

Официальный старт строительства трассы "Таврида" в Крыму был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час. Полная стоимость строительства трассы "Таврида" в Крыму и Севастополе определена на уровне 166 миллиардов рублей.




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