Инал Ардзинба проведет встречу со студентами МГИМО

Мероприятие пройдет по инициативе Абхазского землячества МГИМО, которое в ноябре запускает новый дискуссионный формат по общению студентов с известными политиками, дипломатами и общественными деятелями как Абхазии, так и России.

СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Начальник департамента Администрации президента России Инал Ардзинба проведет открытую встречу со студентами МГИМО 7 ноября. Об этом Sputnik сообщила председатель Абхазского землячества МГИМО Дарина Ашуба.

"Открытый разговор с Иналом Ардзинба состоится в рамках новой дискуссионной площадки "ADUNEI Discussion Club", которую мы запускаем. Встреча с Ардзинба — уникальная возможность напрямую задать вопросы нашему земляку", — сообщила Ашуба.

Председатель Абхазского землячества рассказала о планах работы новой дискуссионной площадки.

© Фото: Послы доброй воли Инал Ардзинба поддержал социальные проекты молодежи Абхазии

"Это новый формат общения студентов МГИМО. Мы надеемся, что дискуссионный клуб укрепит отношения между нашим землячеством и представителями других землячеств МГИМО", — отметила Ашуба.

Она также сообщила, что дискуссионный клуб будет действовать при поддержке движения "Послы доброй воли Абхазии".

"Новое динамичное движение "Послы доброй воли" поддержало наш проект, и мы надеемся на плодотворное и интересное сотрудничество", — добавила Ашуба.

На встрече Инала Ардзинба со студентами МГИМО планируется обсудить проблемы сохранения абхазского языка и национальной культуры "Апсуара", а также другие важные для молодого поколения вопросы.