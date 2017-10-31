Facebook и Google рассказали о масштабе вмешательства России в выборы

Google насчитали 17 каналов, которые, по всей видимости, были связаны с предполагаемой попыткой российского вмешательства в выборы в США

СУХУМ, 31 окт — Sputnik. Комитет сената США по юридическим делам во вторник проведет слушания по "российскому делу". На них выступят представители соцсетей. Данные о "российском вмешательстве" в выборы в США опубликовали Google, Facebook и Twitter, передает РИА Новости.

Представители компаний Facebook, Google и Twitter во вторник, 31 октября, дадут показания на слушаниях юридического комитета сената США по теме "Экстремистский контент и российская дезинформация". Уже на следующий день, 1 ноября, представители этих трёх компаний примут участие в слушаниях комитетов по разведке нижней и верхней палат конгресса в связи с расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы президента США.

Ожидается, что парламентарии намерены выяснить у представителей социальных платформ, насколько обширным было влияние фейковых аккаунтов на президентскую избирательную кампанию 2016 года.