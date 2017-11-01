В США объяснили причину сбора биоматериала россиян

В РФ с неизвестной целью собирают биологический материал представителей различных этносов, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник.

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Выбор россиян для сбора биоматериала для нужд США не был преднамеренным, работы связаны с изучением опорно-двигательного аппарата, сообщил РИА Новости представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США.

Согласно контракту, опубликованному 19 июля на сайте государственных закупок США Federal Business Opportunity, военно-воздушное ведомство заинтересовано в покупке 12 образцов РНК и 27 образцов синовиальной оболочки, вырабатывающей необходимую для функционирования суставов синовиальную жидкость.

В понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов России некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.

© Sputnik. Aleksey Nikolsky Путин: неизвестные собирают биологический материал россиян

По словам представителя AETC Бо Дауни, в настоящее время центр по молекулярным исследованиям 59-й медицинской авиагруппы проводит "исследования опорно-двигательного аппарата для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами".

Дауни отметил, что для исследований требовалось два набора образцов — с заболеваниями и контрольные образцы РНК и синовиальной оболочки. Первый набор был предоставлен "расположенной в США компанией".

"В запросе (исследовательского центра. — Прим. ред.) не было прописано, где должны быть получены образцы. Однако для продолжения исследования требовались аналогичные образцы. Поскольку первоначально поставщик предоставил образцы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения", — сказал Дауни.

"Целью является целостность исследования, а не происхождение (образцов. — Прим. ред.)", — добавил собеседник агентства.

Ранее некоторые эксперты заявили РИА Новости, что теоретически сбор биоматериала может быть использован для умышленного нанесения вреда. Однако при этом эксперты расходятся в оценке перспектив таких атак: кто-то полагает, что на практике данные подходы не используются, а кто-то называет крайне острой ситуацию в этой сфере. Российские парламентарии и специалисты говорят о необходимости контроля ситуации со сбором биоматериала во избежание опасных последствий.