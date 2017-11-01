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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото.

США ввели запрет на сотрудничество с компаниями РФ по нефтяным проектам

© Sputnik. Илья Питалев
В мире
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С конца 2018 года американским физическим и юридическим лицам в соответствии с поправками к четвертой директиве о технологических санкциях в нефтяной отрасли запретили вести дела с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах.

СУХУМ, 1 ноя — Sputnik. Поправки к санкциям США против России, опубликованные 31 октября, не стали революционными, они будут распространяться лишь на некоторые компании России за рубежом, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрия Маринченко.

"В поправках к четвертой директиве о технологических санкциях в нефтяной отрасли, опубликованных 31 октября, нет ничего революционного — обновлённая директива включает в себя как положения, принятые в сентябре 2014 года, так и те новации, которые были прописаны в новом законе об американских санкциях — закон был подписан (президентом США Дональдом — ред.) Трампом в августе 2017 года”, — заявил Маринченко РИА Новости.

Он также отметил, что поправки содержат всего два уточняющих пункта: под санкции теперь подпадают не только проекты на территории России (глубоководные, арктические и сланцевые), доля участия российских подсанкционных компаний в которых превышает 33%, но и проекты подобного толка за рубежом; также эти проекты должны быть инициированы не ранее 28 января 2018 года.

Госдума РФ
© Sputnik. Наталья Селиверстова
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“Это значит, что реализуемые в настоящий момент проекты под санкции не попадают — в том числе проекты “Лукойла” на шельфе Румынии и Ганы, а также проекты “Роснефти” в Венесуэле”, — уточнил Маринченко. В качестве примера, на который санкции также не повлияют, он привел газовый проект Zohr в Египте, где “Роснефть” имеет долю в 30%.

Также, по мнению Fitch, ограничение доли российских госкомпаний на уровне 33% оставляет теоретическую возможность для участия даже в новых проектах. “Порог 33% не является критическим, и закон хоть и ограничивает, но не делает невозможным участие российских компаний в новых нефтегазовых проектах за рубежом”, — подытожил Маринченко.

США призывают Россию соблюдать минские соглашения по Украине и прекратить "незаконную киберактивность".

Россия ранее заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и, соответственно, субъектом минских договоренностей. В Москве также указывали, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.




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