В Индии родился ребенок с двумя головами

Отклонение в развитии врачи обнаружили лишь на восьмом месяце беременности, после проведения УЗИ

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. В индийском штате Амбайогай родились редчайшие сиамские близнецы парапаги, у которых общее туловище и конечности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Indian Express.

Врачи установили, что дети весом 3,7 кг имеют свои легкие и сердце, при этом общую печень и другие органы. Сразу после рождения близнецы испытывали проблемы с дыханием и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом медики предупредили, что разделить детей и спасти их жизни практически невозможно. Малыши скончались спустя сутки после рождения.

"Это серьезное и крайне редкое состояние. Оно фиксируется лишь у 10% всех сиамских близнецов", — заявил доктор Санджай Бэнсод, возглавляющий гинекологическое отделение госпиталя Свами Рамананд Теерт.