Золото на колесах: в Узбекистане купили госномер 777ААА за $37,7 тысячи

Номерной знак прикрепят на автомобиль фирмы из Самарканда, новые владельцы заплатили за него более 301,5 миллиона сумов

СУХУМ, 2 ноя- Sputnik. В Самарканде купили госномер 777ААА за 37,7 тысячи долларов, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на UzNews.uz.

Стартовая стоимость автомобильного номера составляла 14 977 500 сумов. Предложенная за него сумма в размере 301 654 338 сумов — самая большая на аукционе.

Номерной знак 30 777 AAA (юридическое лицо, г. Самарканд) был продан вчера, 1 ноября, примерно в 18:35.

Аукцион длился с 18 октября текущего года. Теперь победителю нужно внести сумму в течение трех рабочих дней и забрать лот.