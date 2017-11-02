Россияне смогут получить шенгенскую визу за два дня

Получить шенгенскую визу можно за два дня через посольство Франции в Москве, в случае подачи документов в других визовых центрах в РФ к этому сроку надо добавить время транспортировки заявок до Москвы и обратно.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Французское посольство в РФ заявило, что Франция с четверга начала выдавать краткосрочные шенгенские визы за 48 часов, если документы на визу будут сданы в Москве, сообщает РИА Новости.

"Запросы на оформление краткосрочной визы, поданные с сегодняшнего дня в Москве гражданами России, обрабатываются за 48 часов", — рассказали в дипмиссии.

Дипломат пояснил, что в случае подачи документов в других 17 визовых центрах на территории РФ к двум суткам необходимо добавить время транспортировки заявок до Москвы и обратно.