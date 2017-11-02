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Митинг в защиту единства Испании в Барселоне

Каталонцы вышли на улицы Барселоны в поддержку уволенных чиновников

© Sputnik. Хавьер Луэнго
В мире
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Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (62)
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Каталонский парламент, который был распущен испанским правительством, признал это решение и перестает работать до проведения новых досрочных выборов 30 октября.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Митинг в поддержку бывших представителей женералитета (правительства) Каталонии и некоторых членов распущенного каталонского парламента проходит в четверг в Барселоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Vanguardia.

По информации издания, митинг начался в 12.00 по местному времени (14.00 мск) на площади святого Иакова (где расположены женералитет и мэрия Барселоны) с минуты молчания. Люди начали собираться в ответ на призыв Национальной Каталонской Ассамблеи (ANC), активно выступающей за независимость автономии.

Издание отмечает, что на площади присутствовали мэр Барселоны Ада Колау, представители различных партий, включая леворадикальную партию "Кандидатура народного единства" (CUP) и фракцию "Вместе за да", а также вице-президент националистической организации Omnium Cultural.

Пресс-конференция Карлеса Пучдемона в Брюсселе, фото с места событий
© REUTERS/ YVES HERMAN
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Собравшиеся на площади скандировали лозунги: "Пучдемон — наш президент", "Долой испанское правосудие", "Долой испанский флаг", "Свобода". В руках они несли большой плакат с просьбой о свободе "политическим заключенным".

В Национальной судебной палате в Мадриде в четверг дали показания некоторые члены распущенного испанским правительством женералитета. Из 14 вызванных в суд бывших руководителей Каталонии в суд прибыли девять человек, в том числе бывший заместитель главы женералитета Ориол Жункерас.

Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и еще четыре члена его кабинета отказались явиться в суд. Они, по данным испанских СМИ, остаются в Брюсселе.

Кроме того, в четверг утром для дачи показаний в Верховный суд (ВС) прибыли спикер каталонского парламента Карме Форкадель и еще пять бывших членов президиума парламента, которые одобрили голосование в законодательном органе по резолюции о независимости 27 октября. Дача показаний в ВС отложена до 9 ноября, сообщили РИА Новости в суде. До этого за ними будет установлено "полицейское наблюдение", постановил судья.

Против бывших членов женералитета и бывших членов президиума парламента, в том числе спикера Карме Форкадель, прокуратура выдвинула обвинения в организации восстания, мятеже и растрате госсредств. Прокуратура в своем иске просила суд задержать тех подозреваемых, которые не явятся в суд. Максимальное наказание по обвинению в организации восстания составляет 30 лет тюремного заключения.

Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (62)



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