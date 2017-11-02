Москва жестко ответит США за давление на RT и Sputnik

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в четверг, что Москва не хочет обострять ситуацию вокруг давления США на российские СМИ, но готова к ответной реакции

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Москва ответит зеркально Вашингтону, если США по-прежнему будут оказывать давление на российские СМИ, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

© Sputnik. Александр Кряжев Долг платежом красен: на блокировку в Twitter рекламы RT и Sputnik будет ответ

Дипломат добавил, что законодательство страны позволяет так действовать в подобных случаях.

"Требования, которые выдвигались в отношении RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента, влекут крайнее осложнение профессиональной деятельности журналистов, работающих в RT в США. Есть другие обстоятельства, о них много говорилось. Мы будем отвечать жестко и зеркально, если американская сторона не откажется от своих неприемлемых требований" — сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, какие возможны ответные меры со стороны РФ в ситуации вокруг российских СМИ в США, передает РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что в какой форме возможны эти ответные действия, — "это вопрос, находящийся в стадии обсуждения".

"Но главное во всей этой ситуации то, что мы не идем на обострение и мы считаем, что произойдет это или нет, зависит в конечном счете от того, продолжится ли неприемлемое давление на российские СМИ в США, прежде всего, на RT и Sputnik", — сказал Рябков.

© Sputnik. Максим Блинов Путин о работе RT и Sputnik: удивляюсь смелости и таланту сотрудников

Американская соцсеть Twitter ранее сообщила, что решила заблокировать рекламу с каналов, которыми владеют российские RT и Sputnik. Как пояснили в компании, данное решение было сделано на основании расследования «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году.

При этом выяснилось, что Twitter сам предлагал RT разместить большой объем рекламы на своей платформе во время предвыборной кампании 2016 года и впоследствии скрыл этот факт от комитета по разведке США во время слушаний. RT же от предложения Twitter отказался. А в Sputnik заявили, что агентство никогда не использовало платное продвижение в Twitter.

В МИД РФ решение Twitter по RT и Sputnik назвали стремлением к блокировке СМИ РФ и пообещали ответные меры, в Союзе журналистов РФ сочли это нарушением базового принципа свободы слова.