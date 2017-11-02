00:41 03 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Бывший состав парламента Каталонии

Суд поместил под стражу экс-членов каталонского правительства

© Sputnik. Джорди Бойшареу
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (62)
20 0 0

Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение об аресте восьми бывших членов каталонского правительства, экс-глава женералитета Карлес Пучдемон объявлен в розыск.

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Аресты коснулись, в том числе, экс-замглавы правительства автономного сообщества Ориола Жункераса. Из заключенных под стражу только бывший советник по делам предпринимательства Санти Вила, подавший в отставку накануне провозглашения независимости, получил право на освобождение под залог, пишет РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.

Митинг в защиту единства Испании в Барселоне
© Sputnik. Хавьер Луэнго
Каталонцы вышли на улицы Барселоны в поддержку уволенных чиновников

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон и остальные советники чиновников женералитета, которые бежали из Испании в Бельгию, объявлены в международный розыск. Помимо Пучдемона, в суд не явились бывший советник по вопросам здравоохранения Тони Комин, бывший советник по культуре Луис Пуч, экс-советник по сельскому хозяйству Меричель Серрет и бывший советник по образованию Клара Понсанти. Все они обвиняются в организации восстания, мятеже и растрате госредств. За это "мятежникам" грозит до 30 лет тюрьмы.

Демократия по-испански

Референдум о независимости, который не признает Мадрид и результаты которого признаны незаконными по решению Конституционного суда страны, прошел 1 октября в провинции Каталония. На некоторых участках прошли столкновения между полицией и избирателями, были пострадавшие с обеих сторон. На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Сторонники независимости Каталонии заявили о своей победе. Мадрид не признал эти результаты.

Глава правительства Каталонии К.Пучдемон выступил с заявлением
© Sputnik. Джорди Бойшареу
Пучдемон отправился в Бельгию, но не обещал вернуться

21 октября кабинет министров Испании на экстренном заседании решил применить 155-ю статью конституции для урегулирования каталонского кризиса. Несмотря на угрозы со стороны Мадрида, каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости, а испанский сенат, со своей стороны, утвердил применение 155-й статьи Конституции, которая фактически лишает Каталонию статуса автономии. Премьер-министр Мариано Рахой отстранил от должностей членов женералитета, распустил региональный парламент и объявил в Каталонии досрочные выборы.

Правительство Испании также закрыло все представительства женералитета Каталонии за пределами страны, кроме Брюсселя, но его руководитель был смещен с должности. От должности был отстранен и представитель женералитета Каталонии в Мадриде.

Досрочные выборы в новый состав каталонского парламента назначены на 21 декабря.

Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (62)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пункт упрощенного пересечения границы Южной Осетии с Грузией
    Своя таможня

    Южная Осетия откроет собственный таможенный пункт на границе с Грузией – пока на пункте пропуска "Раздахан" несут службу только российские пограничники.

  • Судейский молоток, фото из архива
    Спасение "утопающих"

    Адвокат Всероссийского азербайджанского конгресса подал в Президиум Верховного суда России новую жалобу по вопросу ликвидации организации.

  • Президент Армении Серж Саргсян
    Я русский бы выучил…

    Большой туристический поток из России стимулирует граждан Армении учить русский язык, считает президент Армении Серж Саргсян.

  • Хоккей. Чемпионат мира. Матч США - Латвия
    Кто так поет?

    Специальный консилиум, созванный в Латвийской академии наук, так и не пришел к единому мнению по вопросу правильного исполнения гимна.

  • Михаил Рылов, директор центра ядерной и радиационной безопасности, вице-президент Российского Зеленого Креста
    Он попутал!

    Литовский дипломат, заявивший в интервью Foreign Policy о "ядерной угрозе", исходящей со стороны БелАЭС, путает термины, считают эксперты.

  • Яблоки
    Молдавское "вторжение"

    Президент Молдовы Игорь Додон отмечает рекордную за годы независимости республики поставку фруктов в Россию.

  • Пункт упрощенного пересечения границы Южной Осетии с Грузией
    Своя таможня

    Южная Осетия откроет собственный таможенный пункт на границе с Грузией – пока на пункте пропуска "Раздахан" несут службу только российские пограничники.

  • Судейский молоток, фото из архива
    Спасение "утопающих"

    Адвокат Всероссийского азербайджанского конгресса подал в Президиум Верховного суда России новую жалобу по вопросу ликвидации организации.

  • Президент Армении Серж Саргсян
    Я русский бы выучил…

    Большой туристический поток из России стимулирует граждан Армении учить русский язык, считает президент Армении Серж Саргсян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Фестиваль Амшен в селе Цкыбын
Армянская осень в Абхазии
Ешь и танцуй: как прошел праздник абхазских армян Амшен
Ешь и танцуй: как прошел праздник абхазских армян "Амшен"
IPhone X и средняя зарплата
iPhone X и средняя зарплата: Абхазия на втором месте

Соцсети

Sputnikabkhazia