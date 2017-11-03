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Архивное фото космоса

Ученые NASA обнаружили 20 планет-двойников Земли

© Sputnik. РИА Новости
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На одной из планет, по словам ученых, уже есть вода – таковой является KOI-7923.01

СУХУМ, 2 ноя — Sputnik. Команда телескопа "Кеплер" с помощью новой методики анализа снимков обнаружила порядка 20 планет, своими свойствами напоминающих Землю, передает РИА Новости.

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Они похожи на Землю не только по своим характеристикам, но и по размерам. Новейшая методика анализа снимков, полученных с телескопа "Кеплер", открыла перед учеными новые горизонты в поиске дополнительных пригодных для жизни планет.

KOI-7923.01 — пока самый перспективный кандидат на роль полноценного двойника Земли среди планет, найденных при помощи "Кеплера" за все время его работы. Ее радиус примерно равен земному, она вращается вокруг звезды, чуть менее крупной и горячей, чем Солнце, а год на ней длится примерно 400 суток.

Как отмечают ученые, эта планета находится на окраинах зоны жизни: климат на ней, скорее всего, представляет нечто среднее между Землей и Марсом. Если на ее поверхности есть вода и все нужные элементы, то, в принципе, ничто не мешает зарождению и существованию жизни на этой "кузине" Земли.




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