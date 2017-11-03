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Стивен Хокинг

Хокинг: мы рискуем уничтожить самих себя

© AFP/ JOEL SAGET
В мире
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Известный популяризатор науки, физик Стивен Хокинг, обратил внимание на растущее перенаселение Земли и необходимость колонизировать другие планеты, пригодные для жизни людей.

СУХУМ, 3 ноя — Sputnik. Мнение о том, чем может грозить человечеству развитие искусственного интеллекта, высказал Daily Mail британский физик Стивен Хокинг, сообщает РИА Новости.

"Боюсь, искусственный интеллект может полностью заменить людей. Если сейчас люди разрабатывают компьютерные вирусы, то в будущем кто-то сможет создать искусственный интеллект, который сможет улучшать и воспроизводить самого себя. Это станет новой формой жизни, которая превзойдет человека", — заявил ученый.

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По мнению Хокинга, машины в погоне за эффективностью могут захотеть избавиться от людей. Но даже если этого не произойдет, считает он, люди рискуют погубить себя сами. "Мы прошли точку невозврата. Земля становится слишком тесной для нас, население растет пугающими темпами, и мы рискуем уничтожить самих себя", — предупредил ученый.

Поэтому сейчас главная задача состоит в вовлечении большего числа людей в науку, чтобы человечество могло достичь других планет и колонизировать их, заключил Хокинг.

Ранее глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск предупредил, что соперничество ведущих стран за лидерство в сфере развития искусственного интеллекта может привести к третьей мировой войне. "Китай, Россия, а скоро и все страны с мощным IT-сектором: соперничество за превосходство в сфере искусственного интеллекта на государственном уровне, с моей точки зрения, может привести к третьей мировой войне", — заявил он.


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