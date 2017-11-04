Рецепт тыквенного крем-супа от шеф-повара

Шеф-повар Владимир Упениек поделился с читателями Sputnik несложным, но очень вкусным рецептом крем-супа из тыквы.

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. Осеннее время года богато на дары, однако королевой осени считается именно тыква, поэтому вам не составит труда найти ее на прилавках местных продуктовых магазинов. На сегодняшний день существует много видов тыквы, которые различаются между собой по форме, размеру, окрасу и вкусу.

Диетологи же тыкву называют "пищей богов". Все дело в том, что в ней содержится витамин Т, который способствует усвоению тяжелой пищи и предотвращает ожирение.

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Тыкву любят все

Шеф-повар, обладатель титула "Лучший повар Эстонии 2012 года" Владимир Упениек рассказал Sputnik Эстония, что тыква – очень сладкий и легкоусваиваемый организмом овощ, который издавна присутствовал на столах как богатых, так и даже самых бедных людей.

Тыква не только красивый, вкусный и полезный овощ, но и универсальный. Плод можно запекать, жарить, сушить, из него делают каши, салаты и даже различные десерты. Любое блюдо, приготовленное из этого овоща, заиграет яркими красками, а квартира наполнится невероятным ароматом.

Рецепт крем-супа от "Лучшего повара Эстонии 2012"

Владимир Упениек в своем ресторане любит готовить сезонный крем-суп из тыквы. Именно этим рецептом он и поделился сегодня с нашими читателями.

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Для крем-супа нам понадобится одна целая тыква. Запекать плод необходимо на протяжении одного часа при температуре 200 градусов, пока он не станет мягким. Затем в блендере взбиваем мякоть испеченной тыквы со сливочным маслом и сливками.

Чтобы суп не был скучным, на дно тарелки кладем мелко нарезанную тыкву, заправленную свежим перцем чипотле (мексиканская приправа, представляющая собой копченый красный перец халапеньо) и тыквенным маслом.

"Если сверху положить бланшированный и быстро обжаренный во фритюре цветок тыквы, то получится самая настоящая высокая кухня", — говорит шеф-повар.

Приятного аппетита!