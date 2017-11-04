18:50 04 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Тыквенный крем-суп

Рецепт тыквенного крем-супа от шеф-повара

© Фото: из архива ресторана Piparmünt
В мире
Получить короткую ссылку
5010

Шеф-повар Владимир Упениек поделился с читателями Sputnik несложным, но очень вкусным рецептом крем-супа из тыквы.

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. Осеннее время года богато на дары, однако королевой осени считается именно тыква, поэтому вам не составит труда найти ее на прилавках местных продуктовых магазинов. На сегодняшний день существует много видов тыквы, которые различаются между собой по форме, размеру, окрасу и вкусу.

Диетологи же тыкву называют "пищей богов". Все дело в том, что в ней содержится витамин Т, который способствует усвоению тяжелой пищи и предотвращает ожирение.

Готовим абхазские блюда на Новый год
© Sputnik. Леон Гуния
Готовим традиционные абхазские блюда на Новый год

Тыкву любят все

Шеф-повар, обладатель титула "Лучший повар Эстонии 2012 года" Владимир Упениек рассказал Sputnik Эстония, что тыква – очень сладкий и легкоусваиваемый организмом овощ, который издавна присутствовал на столах как богатых, так и даже самых бедных людей.

Тыква не только красивый, вкусный и полезный овощ, но и универсальный. Плод можно запекать, жарить, сушить, из него делают каши, салаты и даже различные десерты. Любое блюдо, приготовленное из этого овоща, заиграет яркими красками, а квартира наполнится невероятным ароматом.

Рецепт крем-супа от "Лучшего повара Эстонии 2012"

Владимир Упениек в своем ресторане любит готовить сезонный крем-суп из тыквы. Именно этим рецептом он и поделился сегодня с нашими читателями.

Грибы маринованные в итальянском стиле
© Sputnik. Людмила Янковская
Три стильных способа замариновать грибы

Для крем-супа нам понадобится одна целая тыква. Запекать плод необходимо на протяжении одного часа при температуре 200 градусов, пока он не станет мягким. Затем в блендере взбиваем мякоть испеченной тыквы со сливочным маслом и сливками.

Чтобы суп не был скучным, на дно тарелки кладем мелко нарезанную тыкву, заправленную свежим перцем чипотле (мексиканская приправа, представляющая собой копченый красный перец халапеньо) и тыквенным маслом.

"Если сверху положить бланшированный и быстро обжаренный во фритюре цветок тыквы, то получится самая настоящая высокая кухня", — говорит шеф-повар.

Приятного аппетита!




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Осетия без границ

    Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.

  • Сотрудники МЧС Азербайджана участвуют в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу Грузии
    Жертв нет!

    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
    Смерть как амнистия

    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

  • Бакытжан Сагинтаев ответил на критику премьер-министра Кыргызстана
    На наших условиях!

    Премьер-министр Казахстана назвал условия, при выполнении которых ситуация на казахстанско-кыргызской границе придет в норму.

  • Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев принимает участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ) в расширенном составе с участием делегаций. Справа - министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
    Давайте говорить!

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал противоречия между Кыргызстаном и Казахстаном.

  • Николай Статкевич, архивное фото
    Будет сидеть!

    Суд в Минске добавил оппозиционному политику Николаю Статкевичу 10 суток ареста за несанкционированный пикет у Центра изоляции правонарушителей.

  • Орден Трех Звезд
    Орден Трех звезд

    За многолетнюю историю главной награды Латвии – ордена Трех звезд – было немало случаев, когда от нее отказывались. Sputnik вспомнил.

  • Уличные часы возле здания сейма, архивное фото
    Не тратьте время

    Депутат литовского Сейма Альгирдас Буткявичюс предложил рассмотреть инициативу об отмене перехода на летнее время в Литве и поправках в директивы Евросоюза.

  • Международный аэропорт Кишинева
    Не пущать!

    Двух историков из России, Дмитрия Суржика и Григория Шкундина, в четверг вечером не пустили в Молдову, так как они "не указали реальную цель своего визита".

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Осетия без границ

    Парламенты Южной и Северной Осетии вплотную займутся подготовкой соглашения, по которому граница между республиками станет абсолютно прозрачной.

  • Сотрудники МЧС Азербайджана участвуют в тушении пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу Грузии
    Жертв нет!

    За 11 лет работы Министерству по чрезвычайным ситуациям Азербайджана удалость не допустить жертв среди населения в ходе природных катаклизмов.

  • Отделение сердечно-сосудистой хирургии
    Смерть как амнистия

    Один из приговоренных к пожизненному заключению по делу об убийстве в 1999 году спикера парламента, премьер-министра, депутатов и членов правительства Армении, умер в тюрьме.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

В РУСДРАМе показали спектакль Питерского театра Том Сойер
Америка на три часа: спектакль "Том Сойер" в РУСДРАМе
Умелец сделал из Победы суперкар, разгоняющийся до 100 км/ч за 4 секунды
Умелец сделал из "Победы" суперкар
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia