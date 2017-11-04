Пучдемон: не собираюсь скрываться от правосудия, но от подлинного

Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что готов предстать перед испанским судом, но лишь при условии "подлинного" правосудия

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. "Я не собираюсь скрываться от правосудия, но от подлинного правосудия", — как пишет РИА Новости, заявил Пучдемон в эфире бельгийского телеканала RTBF. Что он имеет в виду, говоря о "подлинном правосудии", глава каталонских "мятежников" не уточнил.

© Фото: Fotolia: Ingo Bartussek КС Испании аннулировал документы, послужившие основанием референдума

Накануне Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение об аресте восьми бывших членов каталонского правительства, а экс-глав женералитета Карлес Пучдемон, бежавший вместе с советниками в Бельгию, был объявлен в международный розыск. Помимо Пучдемона, в суд не явились бывший советник по вопросам здравоохранения Тони Комин, бывший советник по культуре Луис Пуч, экс-советник по сельскому хозяйству Меричель Серрет и бывший советник по образованию Клара Понсанти. Все они обвиняются в организации восстания, мятеже и растрате госредств. За это "мятежникам" грозит до 30 лет тюрьмы.

Демократия по-испански

Референдум о независимости, который не признает Мадрид и результаты которого признаны незаконными по решению Конституционного суда страны, прошел 1 октября в провинции Каталония. На некоторых участках прошли столкновения между полицией и избирателями, были пострадавшие с обеих сторон. На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Сторонники независимости Каталонии заявили о своей победе. Мадрид не признал эти результаты.

© Sputnik. Джорди Бойшареу Пучдемон отправился в Бельгию, но не обещал вернуться

21 октября кабинет министров Испании на экстренном заседании решил применить 155-ю статью конституции для урегулирования каталонского кризиса. Несмотря на угрозы со стороны Мадрида, каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости, а испанский сенат, со своей стороны, утвердил применение 155-й статьи Конституции, которая фактически лишает Каталонию статуса автономии. Премьер-министр Мариано Рахой отстранил от должностей членов женералитета, распустил региональный парламент и объявил в Каталонии досрочные выборы.

Правительство Испании также закрыло все представительства женералитета Каталонии за пределами страны, кроме Брюсселя, но его руководитель был смещен с должности. От должности был отстранен и представитель женералитета Каталонии в Мадриде.

Досрочные выборы в новый состав каталонского парламента назначены на 21 декабря.