Пучдемон: не собираюсь скрываться от правосудия, но от подлинного

СУХУМ, 4 ноя — Sputnik. "Я не собираюсь скрываться от правосудия, но от подлинного правосудия", — как пишет РИА Новости, заявил Пучдемон в эфире бельгийского телеканала RTBF. Что он имеет в виду, говоря о "подлинном правосудии", глава каталонских "мятежников" не уточнил.
Накануне Судья Национальной судебной палаты Испании приняла решение об аресте восьми бывших членов каталонского правительства, а экс-глав женералитета Карлес Пучдемон, бежавший вместе с советниками в Бельгию, был объявлен в международный розыск. Помимо Пучдемона, в суд не явились бывший советник по вопросам здравоохранения Тони Комин, бывший советник по культуре Луис Пуч, экс-советник по сельскому хозяйству Меричель Серрет и бывший советник по образованию Клара Понсанти. Все они обвиняются в организации восстания, мятеже и растрате госредств. За это "мятежникам" грозит до 30 лет тюрьмы.
Демократия по-испански
Референдум о независимости, который не признает Мадрид и результаты которого признаны незаконными по решению Конституционного суда страны, прошел 1 октября в провинции Каталония. На некоторых участках прошли столкновения между полицией и избирателями, были пострадавшие с обеих сторон. На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Сторонники независимости Каталонии заявили о своей победе. Мадрид не признал эти результаты.
Правительство Испании также закрыло все представительства женералитета Каталонии за пределами страны, кроме Брюсселя, но его руководитель был смещен с должности. От должности был отстранен и представитель женералитета Каталонии в Мадриде.
Досрочные выборы в новый состав каталонского парламента назначены на 21 декабря.